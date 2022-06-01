Кутепов перевел 100 тысяч рублей жителю Воронежской области на операцию

Защитник Илья Кутепов помог травмированному жителю Воронежской области Владиславу Зуеву, переведя ему 100 тысяч рублей на операцию. Она необходима для лечения поврежденного шейного отдела позвоночника.

27-летний Зуев травмировался в прошлом году после неудачного прыжка в пруд. Он проходит реабилитацию в Москве, а о благотворительном поступке Кутепова сообщила мама молодого человека Галина.

Всего на операцию было собрано 556 тысяч рублей.

Кутепов покинул «Спартак».

Игрок – четвертьфиналист ЧМ-2018.

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