«Зенит» за 2021 год получил доход 18 миллиардов рублей

РФС опубликовал отчет о финансовой деятельности клубов за 2021 год. Например, в нем указано, что «Зенит» получил доход в размере 18 миллиардов рублей.

Потратил клуб 14,4 миллиарда на операционные расходы (включая фонд оплаты труда) и 3,5 миллиарда на покупки и регистрацию игроков.

Итоговый минус «Зенита» за 2021 год до вычета налогов – 165 миллионов рублей.

«Зенит» в этом году 4-й раз подряд стал чемпионом.

Следующее чемпионство принесет «Зениту» 2-ю звезду на логотип.

Новый сезон РПЛ стартует 17 июля.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?