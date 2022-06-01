Радимов отреагировал на решение «Нижнего Новгорода» не продлевать контракт с Кержаковым

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал уход Александра Кержакова с поста главного тренера «Нижнего Новгорода».

«Я ничего не могу сказать — есть руководство. С «Нижним Новгородом» Кержаков провeл нормальный сезон. Потеря ли это для клуба, покажет только время. Главную задачу они решили — остались в РПЛ.

Созрел ли Александр для работы в более именитом клубе? Не могу сказать. Он провeл хороший сезон, но здесь много факторов должно сойтись», — сказал Радимов.

Кержакову не предложили продлить контракт.

Он возглавил «Нижний Новгород» в июне 2021 года.

При нем команда заняла 11-е место в чемпионате России.

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