«Бавария» надеется, что с приходом Мане Гнабри согласится уйти из команды

«Бавария» подписанием Садио Мане хочет не только усилиться, но и подвигнуть к уходу Сержа Гнабри. Немцы не рассчитывают на игрока в дальнейшем.

По задумке, Гнабри должен усомниться в своей будущей игровой практике с приходом Мане и согласиться на летнюю продажу, пишет Bayern & Germany со ссылкой на немецкое издание Bild.

Гнабри интересен 3 клубам.

В минувшем сезоне Бундеслиги Гнабри провел 34 матча, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.

С 2016 года Гнабри играет за сборную Германии.

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