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«Бавария» надеется, что с приходом Мане Гнабри согласится уйти из команды

«Бавария» подписанием Садио Мане хочет не только усилиться, но и подвигнуть к уходу Сержа Гнабри. Немцы не рассчитывают на игрока в дальнейшем.

По задумке, Гнабри должен усомниться в своей будущей игровой практике с приходом Мане и согласиться на летнюю продажу, пишет Bayern & Germany со ссылкой на немецкое издание Bild.

  • Гнабри интересен 3 клубам.
  • В минувшем сезоне Бундеслиги Гнабри провел 34 матча, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.
  • С 2016 года Гнабри играет за сборную Германии.

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Источник: твиттер Bayern & Germany

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Сегодня, 07:51
Комментарии1
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    Рейтинг: +10230

    Alekxei Z. 12 минут назад

    Мутная схема.
    На этой ветке таких же "специалистов" навалом.
    Выдумают какую-нибудь Х и сами в это верят.

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