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  • «Бавария» просит за Гнабри 40 миллионов. Им интересуются 3 клуба

«Бавария» просит за Гнабри 40 миллионов. Им интересуются 3 клуба

29 мая 2022, 11:52
5

«Бавария» готова к продаже Сержа Гнабри летом. Как пишет Transfer News Live со ссылкой на немецкое издание Bild, немцы хотят получить за игрока 40 миллионов евро.

На Гнабри претендуют «Реал», «Ливерпуль», «Ювентус».

  • В минувшем сезоне Бундеслиги Гнабри провел 34 матча, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.
  • Гнабри ранее выступал в АПЛ за «Арсенал».
  • С 2016 года Гнабри играет за сборную Германии.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: твиттер Transfer News Live
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Бавария Реал Ливерпуль Ювентус Гнабри Серж
Комментарии (5)
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lysenkoff
1653815538
Дешево что-то
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Garrincha58
1653822979
а что так мало игрок то очень крутой
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zigbert
1653828178
Скорей всего он так и не подписал контракт с Баварией.
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BlackMurder
1653831596
Жаль, шикарный игрок
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