«Бавария» просит за Гнабри 40 миллионов. Им интересуются 3 клуба

«Бавария» готова к продаже Сержа Гнабри летом. Как пишет Transfer News Live со ссылкой на немецкое издание Bild, немцы хотят получить за игрока 40 миллионов евро.

На Гнабри претендуют «Реал», «Ливерпуль», «Ювентус».

В минувшем сезоне Бундеслиги Гнабри провел 34 матча, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.

Гнабри ранее выступал в АПЛ за «Арсенал».

С 2016 года Гнабри играет за сборную Германии.

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