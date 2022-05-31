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Азар: «Золотой мяч» на 99% уже у Бензема. Ему нет равных»

Полузащитник «Реала» Эден Азар считает, что его одноклубник Карим Бензема должен получить «Золотой мяч».

«Кариму нет равных. Де Брюйне, Куртуа, Мане и Винисиус провели очень хороший сезон, но если учитывать все факторы, то «Золотой мяч» на 99% уже у Бензема», – сказал Азар.

  • Бензема забил 44 гола и сделал 15 ассистов в 46 матчах этого сезона.
  • Француз стал лучшим бомбардиром в Примере и ЛЧ.
  • «Реал» выиграл Примеру, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Marca

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Комментарии1
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    Рейтинг: +11831

    DeStar 13 минут назад

    почему упомянул мане а не салаха))

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