Азар: «Золотой мяч» на 99% уже у Бензема. Ему нет равных»

Полузащитник «Реала» Эден Азар считает, что его одноклубник Карим Бензема должен получить «Золотой мяч».

«Кариму нет равных. Де Брюйне, Куртуа, Мане и Винисиус провели очень хороший сезон, но если учитывать все факторы, то «Золотой мяч» на 99% уже у Бензема», – сказал Азар.

Бензема забил 44 гола и сделал 15 ассистов в 46 матчах этого сезона.

Француз стал лучшим бомбардиром в Примере и ЛЧ.

«Реал» выиграл Примеру, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?