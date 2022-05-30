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ЦСКА и «Динамо» поборются за Глебова (Иван Карпов)

30 мая 2022, 15:33
2

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов не отказывал «Зениту», как сообщалось ранее.

«Данил сейчас находится в отпуске. Я с ним на связи. С трудом представляю себе, что он кому-то отказал, а я не в курсе.

А вообще, все предложения приходят в «Ростов» и только потом, если клуб это устраивает — поступают к нам. В общем, про отказ «Зениту», это фейк», — сказал агент футболиста Павел Банатин.

По информации журналиста Ивана Карпова, «Зенит» не интересуется капитаном «Ростова». За Глебова поборются ЦСКА и «Динамо».

  • В этом сезоне Глебов забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 30 матчах.
  • Его контракт с «Ростовом» действует до июня 2024 года.
  • Рыночная стоимость хавбека – 4 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Ростов Глебов Данил
Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1653914683
В.Карпин вывел игру Глебова на очень хороший уровень, для московских клубов это будет стоящее приобретение.
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portero
1653922598
Динама победит в денежном споре, а у ЦСКА непонятки с тренером...
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