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ЦСКА и «Динамо» поборются за Глебова (Иван Карпов)

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов не отказывал «Зениту», как сообщалось ранее.

«Данил сейчас находится в отпуске. Я с ним на связи. С трудом представляю себе, что он кому-то отказал, а я не в курсе.

А вообще, все предложения приходят в «Ростов» и только потом, если клуб это устраивает — поступают к нам. В общем, про отказ «Зениту», это фейк», — сказал агент футболиста Павел Банатин.

По информации журналиста Ивана Карпова, «Зенит» не интересуется капитаном «Ростова». За Глебова поборются ЦСКА и «Динамо».

  • В этом сезоне Глебов забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 30 матчах.
  • Его контракт с «Ростовом» действует до июня 2024 года.
  • Рыночная стоимость хавбека – 4 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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Сегодня, 15:33
Комментарии1
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    Рейтинг: +22836

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    В.Карпин вывел игру Глебова на очень хороший уровень, для московских клубов это будет стоящее приобретение.

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