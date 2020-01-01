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Талалаев опроверг информацию о том, что он возглавит один из греческих клубов

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев опроверг информацию о том, что он может возглавить «Панатинаикос» или «Арис».

«Я нахожусь в Греции на отдыхе с женой. Летели через Армению, там встречались с представителями федерации и президентами клубов. Смотрели игроков для «Ахмата».

У меня долгосрочный контракт с грозненским клубом, я планирую отработать его до конца. То же самое здесь, в Греции – в Афинах, в Салониках встречались с футбольными людьми, обсуждали возможное усиление клуба.

Те слухи, которые появляются, они беспочвенные. Просто любые контакты с представителями клубов всегда расцениваются как возможный переход на должность тренера в эту команду, но на самом деле это просто профессиональная деятельность.

В «Ахмате» меня всe устраивает. У меня есть доверие руководителей, взаимопонимание с игроками. Мы двигаемся вперeд. Надеюсь, все наши усилия позволят нам в следующем сезоне выступить ещe лучше», – сказал Талалаев.

  • «Ахмат» завершил сезон на 7-м месте в РПЛ.
  • Талалаев работает с командой с июля 2020 года.

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Источник: Metaratings

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