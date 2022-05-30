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Куртуа оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»

30 мая 2022, 09:30
2

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа рассказал, что не рассчитывает стать обладателем «Золотого мяча».

«Вратарю невозможно выиграть «Золотой мяч», особенно если выступаешь в одной команде с Бензема.

Я могу занять высокое место в голосовании, но получить эту награду сложно.

Для меня важно, что, когда я зашел в раздевалку после финала ЛЧ, все партнеры скандировали мое имя. Это ценнее, чем личные награды», – сказал Куртуа.

  • Бельгийца признали лучшим игроком финала Лиги чемпионов.
  • Он сделал 9 сейвов в матче с «Ливерпулем» (1:0).
  • Среди вратарей «Золотой мяч» брал только Лев Яшин из СССР.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: Tuttomercatoweb
Испания. Примера Реал Куртуа Тибо
Комментарии (2)
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Plyash
1653897647
Куртуа,ты лучший вратарь в мире на текущий момент,это правда.Удачи тебе в дальнейшем.
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Maxi_7
1653899854
Горькая правда к сожалению. Голы всегда заметнее и в умах обывателей имеют куда больший вес, чем какие-то там сейвы... а ведь если посмотреть повнимательней, то даже не беря во внимание финал лч, в том же ответном полуфинале с Сити - не отрази Куртуа несколько 100% голевых атак голубых с Грилишем и ко, то никакие голы Родриго бы не спасли... и таких сейвов от Куртуа было очень много в этом году... Надеюсь, он хотя бы попадёт в тройку призёров, и получит приз лучшему вратарю имени Яшина.
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