Куртуа оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа рассказал, что не рассчитывает стать обладателем «Золотого мяча».

«Вратарю невозможно выиграть «Золотой мяч», особенно если выступаешь в одной команде с Бензема.

Я могу занять высокое место в голосовании, но получить эту награду сложно.

Для меня важно, что, когда я зашел в раздевалку после финала ЛЧ, все партнеры скандировали мое имя. Это ценнее, чем личные награды», – сказал Куртуа.

Бельгийца признали лучшим игроком финала Лиги чемпионов.

Он сделал 9 сейвов в матче с «Ливерпулем» (1:0).

Среди вратарей «Золотой мяч» брал только Лев Яшин из СССР.

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