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Куртуа оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа рассказал, что не рассчитывает стать обладателем «Золотого мяча».

«Вратарю невозможно выиграть «Золотой мяч», особенно если выступаешь в одной команде с Бензема.

Я могу занять высокое место в голосовании, но получить эту награду сложно.

Для меня важно, что, когда я зашел в раздевалку после финала ЛЧ, все партнеры скандировали мое имя. Это ценнее, чем личные награды», – сказал Куртуа.

  • Бельгийца признали лучшим игроком финала Лиги чемпионов.
  • Он сделал 9 сейвов в матче с «Ливерпулем» (1:0).
  • Среди вратарей «Золотой мяч» брал только Лев Яшин из СССР.

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Источник: Tuttomercatoweb

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Комментарии2
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    Рейтинг: +15731

    Cleaner 4 минуты назад

    Бензему в этом году не перепрыгнешь.

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    Рейтинг: +12658

    playsh 11 минут назад

    Куртуа,ты лучший вратарь в мире на текущий момент,это правда.Удачи тебе в дальнейшем.

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