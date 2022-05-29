Гендиректор «Спартака» рассказал, почему Зарема пропустила финал Кубка России

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков объяснил, почему супруга владельца клуба Леонида Федуна Зарема Салихова не присутствовала на финале Кубка России с «Динамо».

«Зарема Равильевна сильно переживала. Решила остаться дома. Она сильно волновалась», – сказал Мележиков.

«Спартак» выиграл Кубок страны в 14-й раз в своей истории.

Последний раз он побеждал на турнире в 2003 году.

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