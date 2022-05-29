«Ты задаешь дерьмовые вопросы». Кроос разозлился на журналиста после победы в финале ЛЧ

Полузащитнику «Реала» Тони Кроосу не понравились вопросы журналиста после финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0).

Корреспондент в своих вопросах усомнился в очевидности победы «Реала» и констатировал, что у мадридцев были большие проблемы.

«У тебя было 90 минут, чтобы придумать вопросы. А сейчас ты задаешь дерьмовые вопросы. Это безумие», – сказал Кроос.

Единственный гол в парижском финале забил Винисиус.

Лучшим игроком матча признан вратарь «Реала» Тибо Куртуа.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выиграл ЛЧ 6-й раз (4 – как тренер, 2 – как игрок).

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