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«Ты задаешь дерьмовые вопросы». Кроос разозлился на журналиста после победы в финале ЛЧ

Полузащитнику «Реала» Тони Кроосу не понравились вопросы журналиста после финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0).

Корреспондент в своих вопросах усомнился в очевидности победы «Реала» и констатировал, что у мадридцев были большие проблемы.

«У тебя было 90 минут, чтобы придумать вопросы. А сейчас ты задаешь дерьмовые вопросы. Это безумие», – сказал Кроос.

  • Единственный гол в парижском финале забил Винисиус.
  • Лучшим игроком матча признан вратарь «Реала» Тибо Куртуа.
  • Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выиграл ЛЧ 6-й раз (4 – как тренер, 2 – как игрок).

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: Bild

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Комментарии3
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    Рейтинг: +5632

    Давид59 5 часов назад

    Ах Тони, Тони! Это же их работа. Спокойствие, только спокойствие.

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    Рейтинг: +16817

    Garrincha58 6 часов назад

    сделал бы ему средний палец и фак ю

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    Рейтинг: +1769

    моэм 8 часов назад

    Жаль Крооса ... у него было большое желание начистить морду журнашлюшки , а он даже послать его не может ... толерантность превыше всего ... хотя для таких козлов её не должно быть.

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