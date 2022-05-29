Неймар: «Винисиус – лучший игрок сезона»

Нападающий «ПСЖ» Неймар поделился мнением, кто достоин звания лучшего игрока минувшего евросезона.

«Считаю, что Винисиус является лучшим футболистом сезона. У него был отличный сезон.

Карим Бензема тоже провeл отличный год. Если честно, то я мало смотрел футбольных матчей в этом сезоне, но судя по тому, что я видел в играх, то Винисиус лучший», — цитирует Неймара «Чемпионат» со ссылкой на Futebol.

Винисиус с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов.

21-летний Винисиус в сезоне Примеры провел 35 матчей, забил 17 голов, сделал 13 ассистов.

Винисиус стоит 100 миллионов евро.

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