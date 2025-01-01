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Леау: «Меня радуют слухи об интересе «Реала», но я не теряю голову»

Нападающий «Милана» Рафаэль Леау отреагировал на информацию, что его хочет купить «Реал».

«Я в «Милане», у меня осталось еще два года по контракту, и я чувствую себя здесь как дома.

Мне приятно слышать от представителей клуба, что я неприкасаемый.

Меня радуют слухи об интересе «Реала», но я не теряю голову», – сказал португалец.

  • Леау стал MVP сезона в Серии А.
  • «Реал» готов заплатить за вингера 120 миллионов евро.
  • Отступные в контракте игрока – 150 миллионов евро.

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Источник: Goal

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Комментарии1
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    Рейтинг: +204

    Nikoo 1 час назад

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