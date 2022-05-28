Леау: «Меня радуют слухи об интересе «Реала», но я не теряю голову»

Нападающий «Милана» Рафаэль Леау отреагировал на информацию, что его хочет купить «Реал».

«Я в «Милане», у меня осталось еще два года по контракту, и я чувствую себя здесь как дома.

Мне приятно слышать от представителей клуба, что я неприкасаемый.

Меня радуют слухи об интересе «Реала», но я не теряю голову», – сказал португалец.

Леау стал MVP сезона в Серии А.

«Реал» готов заплатить за вингера 120 миллионов евро.

Отступные в контракте игрока – 150 миллионов евро.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?