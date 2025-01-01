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Отступные за Леау – 150 миллионов. Он главная трансферная цель «Реала»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини назвал сумму отступных, которая прописана в контракте у нападающего Рафаэля Леау.

«В контракте Леау есть пункт об отступных в размере 150 миллионов евро, но мы считаем его неприкасаемым», – сказал Мальдини.

Сообщалось, что Леау – главная трансферная цель «Реала». Мадридцы готовы заплатить за 22-летнего португальца 120 миллионов евро.

  • Португалец забил 11 голов и сделал 8 ассистов в 34 матчах сезона Серии А.
  • Он признан MVP турнира.
  • Контракт Леау с «Миланом» рассчитан до 2024 года.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2952

    Dgad 12 минут назад

    Что за бред, он Реалу даже и не нужен, там есть уже игрок с таким функционалом это Винисиус.

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