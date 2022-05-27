Отступные за Леау – 150 миллионов. Он главная трансферная цель «Реала»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини назвал сумму отступных, которая прописана в контракте у нападающего Рафаэля Леау.

«В контракте Леау есть пункт об отступных в размере 150 миллионов евро, но мы считаем его неприкасаемым», – сказал Мальдини.

Сообщалось, что Леау – главная трансферная цель «Реала». Мадридцы готовы заплатить за 22-летнего португальца 120 миллионов евро.

Португалец забил 11 голов и сделал 8 ассистов в 34 матчах сезона Серии А.

Он признан MVP турнира.

Контракт Леау с «Миланом» рассчитан до 2024 года.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?