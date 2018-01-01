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Агбонлахор: «Сон лучше Салаха и Мане»

Бывший нападающий сборной Англии Габриэль Агбонлахор сравнил форварда «Тоттенхэма» Хын-Мин Сона с игроками «Ливерпуля» Садио Мане и Мохамедом Салахом.

«Сон лучше Мане и Салаха. Южнокореец сильно недооценен», – считает Агбонлахор.

  • Сон и Салах разделили звание лучшего бомбардира минувшего сезона АПЛ.
  • «Ливерпуль» завтра, 28 мая, сыграет в финале Лиги чемпионов против «Реала».
  • Агбонлахор завершил карьеру в 2018 году.

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Источник: твиттер ESPN

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