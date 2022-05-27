Агбонлахор: «Сон лучше Салаха и Мане»

Бывший нападающий сборной Англии Габриэль Агбонлахор сравнил форварда «Тоттенхэма» Хын-Мин Сона с игроками «Ливерпуля» Садио Мане и Мохамедом Салахом.
«Сон лучше Мане и Салаха. Южнокореец сильно недооценен», – считает Агбонлахор.
- Сон и Салах разделили звание лучшего бомбардира минувшего сезона АПЛ.
- «Ливерпуль» завтра, 28 мая, сыграет в финале Лиги чемпионов против «Реала».
- Агбонлахор завершил карьеру в 2018 году.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: твиттер ESPN