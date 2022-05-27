Шварц – об уходе из «Динамо»: «Матч со «Спартаком» – не последний для меня»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц не подтвердил слухи о своем скором уходе из клуба.

– Финал со «Спартаком» – ваш последний матч в «Динамо»?

– Это не последняя моя игра в качестве главного тренера, это завершающая игра сезона.

«Герта»? Знаю, что об этом много говорят. Но это домыслы, разговоры. Я не комментирую слухи, мы нацелены на финал.

Чувствую свою ответственность перед клубом. Остальное мы обсудим в будущем.

«Динамо» и «Спартак» разыграют Кубок России 29 мая в «Лужниках».

Шварц работает в России с осени 2020 года.

Его контракт с клубом действует до конца сезона-2023/24.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?