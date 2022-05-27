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  • Сычев – о бойкоте фанатов «Спартака»: «Это достойно уважения. Fan ID – чересчур жесткая мера»

Сычев – о бойкоте фанатов «Спартака»: «Это достойно уважения. Fan ID – чересчур жесткая мера»

27 мая 2022, 09:35
4

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев прокомментировал решение фанатов «Спартака» бойкотировать матчи из-за введения системы Fan ID.

— Активная группа фанатов «Спартака» заявила, что не будет нарушать свой бойкот, несмотря на финал. Понимаете их решение?

— Они делают то, что и обещали. Это в любом случае достойно уважения. Они одни из немногих фанатов, у которых по вопросу Fan ID слова не расходятся с делом.

— Как в целом относитесь к Fan ID?

— Мне кажется, это чересчур. На стадионе у нас и так огромный контроль: много камер, досмотр на выходе. Зачем вводить лишнюю процедуру? Если кто-то нарушил закон, его можно вычислить за несколько секунд, чисто по камерам.

Сейчас уже и нет такого поведения фанатов, как было в девяностые. Поэтому, введение Fan ID — чересчур жесткая мера. Нужен диалог с фанатами, чтобы стороны услышали друг друга. Мы боремся за популяризацию футбола, а такие негативные вещи не способствуют этому.

  • «Спартак» финишировал на 10-м месте в РПЛ.
  • Команда дошла до финала Кубка России, где сыграет с «Динамо».

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Сычев Дмитрий
Комментарии (4)
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Garrincha58
1653635792
это как с лимитом на легионеров через год другой отменят деньги попилят и скажут неэффективно у нас чиновники всё делают как им выгодно пока они у власти но никак не для народа они думают что они вечные эти чиновники но их время уйдёт а народ как был так и останется но то что они наворочают потом исправлять другим многие клубы в нынешнее время потеряют в доходах очень много но вместо кол-ва болельщиков они хотят пополнить казну через продажу пива и думаю скоро и водку начнут продавать
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Enter2006
1653636733
Верно Сычёв говорит, я тоже против тотального контроля, мы не в тюрьме а на стадионе. Кто "ЗА" Fan ID с отмазками "ловить плохих" - так пусть у вас в квартире тоже камеры установят и сделают "ВашДомID" и следят, а то вдруг "скандал или бытовуха или иное нарушение закона".
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portero
1653662555
продавайте билеты по паспортам и проверяйте на входе!!! вот нафига ещё одна говно структура будет иметь доступ ко всем нашим личным данным, причём структура мутная говённая и жрущая огромное количество денег, и это гавно реально лишнее нагромождение....
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