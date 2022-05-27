Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев прокомментировал решение фанатов «Спартака» бойкотировать матчи из-за введения системы Fan ID.

— Активная группа фанатов «Спартака» заявила, что не будет нарушать свой бойкот, несмотря на финал. Понимаете их решение?

— Они делают то, что и обещали. Это в любом случае достойно уважения. Они одни из немногих фанатов, у которых по вопросу Fan ID слова не расходятся с делом.

— Как в целом относитесь к Fan ID?

— Мне кажется, это чересчур. На стадионе у нас и так огромный контроль: много камер, досмотр на выходе. Зачем вводить лишнюю процедуру? Если кто-то нарушил закон, его можно вычислить за несколько секунд, чисто по камерам.

Сейчас уже и нет такого поведения фанатов, как было в девяностые. Поэтому, введение Fan ID — чересчур жесткая мера. Нужен диалог с фанатами, чтобы стороны услышали друг друга. Мы боремся за популяризацию футбола, а такие негативные вещи не способствуют этому.

«Спартак» финишировал на 10-м месте в РПЛ.

Команда дошла до финала Кубка России, где сыграет с «Динамо».

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