Титов: «Федун изначально был обречен в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов высказался о владельце московского клуба Леониде Федуне.
«Одно время я ещe понимал, кто помогает Федуну выбирать людей. Но в последние лет пять я понимаю, что ничего не понимаю. Агенты, помощники агентов — советчиков столько, что уже не разобрать, кто на что влияет. Я побывал в «Спартаке» и знаю, сколько течений происходит, сколько людей якобы пытаются помочь Федуну.
Федун был изначально обречeн — потому что это «Спартак» Москва. Если ты заходишь в такой клуб, то должен опираться на людей, которым доверяешь на 200 процентов. Которые не подведут. У Романцева именно так и было.
Федуна подводят? Думаю, да. Ну и нужно понимать, что Федун — это человек-эмоция. Если что не так, сразу режет — вместо того, чтобы дать шанс, посмотреть, что будет дальше. Эмоции часто преобладают над разумом», — сказал Титов.
- «Спартак» финишировал на 10-м месте в РПЛ.
- Команда дошла до финала Кубка России, где сыграет с «Динамо».
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?