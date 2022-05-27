Титов: «Федун изначально был обречен в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов высказался о владельце московского клуба Леониде Федуне.

«Одно время я ещe понимал, кто помогает Федуну выбирать людей. Но в последние лет пять я понимаю, что ничего не понимаю. Агенты, помощники агентов — советчиков столько, что уже не разобрать, кто на что влияет. Я побывал в «Спартаке» и знаю, сколько течений происходит, сколько людей якобы пытаются помочь Федуну.

Федун был изначально обречeн — потому что это «Спартак» Москва. Если ты заходишь в такой клуб, то должен опираться на людей, которым доверяешь на 200 процентов. Которые не подведут. У Романцева именно так и было.

Федуна подводят? Думаю, да. Ну и нужно понимать, что Федун — это человек-эмоция. Если что не так, сразу режет — вместо того, чтобы дать шанс, посмотреть, что будет дальше. Эмоции часто преобладают над разумом», — сказал Титов.

«Спартак» финишировал на 10-м месте в РПЛ.

Команда дошла до финала Кубка России, где сыграет с «Динамо».

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