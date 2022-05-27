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Титов: «Федун изначально был обречен в «Спартаке»

27 мая 2022, 08:17
12

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов высказался о владельце московского клуба Леониде Федуне.

«Одно время я ещe понимал, кто помогает Федуну выбирать людей. Но в последние лет пять я понимаю, что ничего не понимаю. Агенты, помощники агентов — советчиков столько, что уже не разобрать, кто на что влияет. Я побывал в «Спартаке» и знаю, сколько течений происходит, сколько людей якобы пытаются помочь Федуну.

Федун был изначально обречeн — потому что это «Спартак» Москва. Если ты заходишь в такой клуб, то должен опираться на людей, которым доверяешь на 200 процентов. Которые не подведут. У Романцева именно так и было.

Федуна подводят? Думаю, да. Ну и нужно понимать, что Федун — это человек-эмоция. Если что не так, сразу режет — вместо того, чтобы дать шанс, посмотреть, что будет дальше. Эмоции часто преобладают над разумом», — сказал Титов.

  • «Спартак» финишировал на 10-м месте в РПЛ.
  • Команда дошла до финала Кубка России, где сыграет с «Динамо».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Федун Леонид
Комментарии (12)
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JTherry
1653633448
характеристика Федуна по Титову - очень похоже, что и "разводят" и "режет"...(
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ilichkadr
1653635309
" это человек-эмоция". Именно по этой причине Лёня замполитом и не стал. И слава Богу.........
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NewLife
1653637052
Плач Ярославны по былому с надеждой на будущее.
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Enter2006
1653637100
Ну да, согласен, помощников много, даже есть: "заместительница Федуна по всем комментариям на медиапространстве и интернет, PR баба и личный специалист по варке борщей". (в последнем сомневаюсь)
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vladimir-7
1653639090
А почему члены совета директоров ничего не решают, они что, только бабки стригут себе в карман и всё?
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