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Титов: «Федун изначально был обречен в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов высказался о владельце московского клуба Леониде Федуне.

«Одно время я ещe понимал, кто помогает Федуну выбирать людей. Но в последние лет пять я понимаю, что ничего не понимаю. Агенты, помощники агентов — советчиков столько, что уже не разобрать, кто на что влияет. Я побывал в «Спартаке» и знаю, сколько течений происходит, сколько людей якобы пытаются помочь Федуну.

Федун был изначально обречeн — потому что это «Спартак» Москва. Если ты заходишь в такой клуб, то должен опираться на людей, которым доверяешь на 200 процентов. Которые не подведут. У Романцева именно так и было.

Федуна подводят? Думаю, да. Ну и нужно понимать, что Федун — это человек-эмоция. Если что не так, сразу режет — вместо того, чтобы дать шанс, посмотреть, что будет дальше. Эмоции часто преобладают над разумом», — сказал Титов.

  • «Спартак» финишировал на 10-м месте в РПЛ.
  • Команда дошла до финала Кубка России, где сыграет с «Динамо».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 08:17
Комментарии3
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    Рейтинг: +15509

    ilichkadr 8 минут назад

    " это человек-эмоция".
    Именно по этой причине Лёня замполитом и не стал. И слава Богу.........

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    Рейтинг: +22770

    JTherry 39 минут назад

    характеристика Федуна по Титову - очень похоже, что и "разводят" и "режет"...(

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    Рейтинг: 0

    ПалкоВводецъ_1 46 минут назад

    Фердуну по уху Спартак, ему важно было построить дешёвую Закрывашку и отжать близлежащие земли под строительство. Это у него получается хорошо, в отличии от содержания аутсайдера. Гыгыгы

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