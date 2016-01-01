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Захарян: «Зенит» интересовался мной раньше, чем «Динамо», но меня туда не взяли»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал, почему решил перейти в столичный клуб.

— За тебя боролись сразу несколько московских клубов до перехода в «Динамо». Все также знают, что ты мог оказаться в «Зените». Почему ты выбрал «Динамо»?

«Зенит» и «Динамо» интересовались мной в разное время. «Зенит» проявил интерес на полгода-год раньше, чем «Динамо», но меня туда не взяли. Другие клубы просто выражали интерес, но именно в «Динамо» действительно хотели, чтобы я перешел в команду.

Так что я сразу сказал «да», и меня прекрасно приняли в клубе. В «Динамо» мне сразу все показали, после чего я отправился на сборы. А в других командах не было такого, чтобы сразу меня пригласили без просмотра.

  • В этом сезоне Захарян провел за «Динамо» 33 матча, забил 8 голов и сделал 9 ассистов.
  • Его контракт с клубом действует до 2024 года.
  • Рыночная стоимость россиянина – 12 миллионов евро.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «РБ Спорт»

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