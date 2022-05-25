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Оздоев: «Дзюба – легенда не только «Зенита», но и всего российского футбола. Посмотрите на статистику»

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев высоко отозвался об экс-партнере по команде Артеме Дзюбе.

– Почти одновременно с вами из «Зенита» ушел и Дзюба. Удивило, что «Зенит» не стал продолжать с ним отношения?

– Мы были и остаемся в близких отношениях с Артемом. В первую очередь, это его решение. Дзюба лучше знает, чего он хочет.

Я только за то, чтобы у него все было хорошо. Мы футболисты, никто не вечен. Главное – всегда оставаться порядочными людьми.

– Дзюбу можно назвать легендой «Зенита»?

– Артем – легенда не только «Зенита», но и всего российского футбола. Можете посмотреть на статистику и поймете, кто легенда, а кто нет.

  • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Sport24

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Комментарии4
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    Рейтинг: +49971

    MaxRnD 4 минуты назад

    В Союзе у Олега Протасова из Днепра была статистика, так то всем статистикам статистика, а это так - дешёвая клоунада, заработанная на выпрашиваниях пенальти и изнасилованиях полумёртвых Тамбовов, Роторов и Мордовий

    1
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    Рейтинг: +13631

    Fusballer 12 минут назад

    Посмотрите на статистику, а потом на видео.

    2
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    Рейтинг: +12535

    playsh 15 минут назад

    У Оздоева с Дзюбой одновременный "оргазм",обоих попросили на выход.Вот тут и выясняется,что они были самые-самые в команде,оказывается...
    За что кукушка хвалит петуха - за то,что хвалит он кукушку.
    Досвидос,сбитые...

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    Рейтинг: +6801

    nik55 18 минут назад

    2 клоуна хвалят друг друга-----бери выше он легенда мирового уровня как и ты

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