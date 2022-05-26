Оздоев: «Дзюба – легенда не только «Зенита», но и всего российского футбола. Посмотрите на статистику»

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев высоко отозвался об экс-партнере по команде Артеме Дзюбе.

– Почти одновременно с вами из «Зенита» ушел и Дзюба. Удивило, что «Зенит» не стал продолжать с ним отношения?

– Мы были и остаемся в близких отношениях с Артемом. В первую очередь, это его решение. Дзюба лучше знает, чего он хочет.

Я только за то, чтобы у него все было хорошо. Мы футболисты, никто не вечен. Главное – всегда оставаться порядочными людьми.

– Дзюбу можно назвать легендой «Зенита»?

– Артем – легенда не только «Зенита», но и всего российского футбола. Можете посмотреть на статистику и поймете, кто легенда, а кто нет.

33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.

Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?