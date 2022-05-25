Оздоев: «Дзюба – легенда не только «Зенита», но и всего российского футбола. Посмотрите на статистику»

В Союзе у Олега Протасова из Днепра была статистика, так то всем статистикам статистика, а это так - дешёвая клоунада, заработанная на выпрашиваниях пенальти и изнасилованиях полумёртвых Тамбовов, Роторов и Мордовий
Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев высоко отозвался об экс-партнере по команде Артеме Дзюбе.
– Почти одновременно с вами из «Зенита» ушел и Дзюба. Удивило, что «Зенит» не стал продолжать с ним отношения?
– Мы были и остаемся в близких отношениях с Артемом. В первую очередь, это его решение. Дзюба лучше знает, чего он хочет.
Я только за то, чтобы у него все было хорошо. Мы футболисты, никто не вечен. Главное – всегда оставаться порядочными людьми.
– Дзюбу можно назвать легендой «Зенита»?
– Артем – легенда не только «Зенита», но и всего российского футбола. Можете посмотреть на статистику и поймете, кто легенда, а кто нет.
- 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?