Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Оздоев: «Дзюба – легенда не только «Зенита», но и всего российского футбола. Посмотрите на статистику»

Оздоев: «Дзюба – легенда не только «Зенита», но и всего российского футбола. Посмотрите на статистику»

26 мая 2022, 12:48
14

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев высоко отозвался об экс-партнере по команде Артеме Дзюбе.

– Почти одновременно с вами из «Зенита» ушел и Дзюба. Удивило, что «Зенит» не стал продолжать с ним отношения?

– Мы были и остаемся в близких отношениях с Артемом. В первую очередь, это его решение. Дзюба лучше знает, чего он хочет.

Я только за то, чтобы у него все было хорошо. Мы футболисты, никто не вечен. Главное – всегда оставаться порядочными людьми.

– Дзюбу можно назвать легендой «Зенита»?

– Артем – легенда не только «Зенита», но и всего российского футбола. Можете посмотреть на статистику и поймете, кто легенда, а кто нет.

  • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Еще по теме:
Оздоев честно ответил, почему выбрал «Краснодар» 1
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените» 2
Оздоев дал негативный прогноз насчет снятия бана с России
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Оздоев Магомед
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
nik55
1653559017
2 клоуна хвалят друг друга-----бери выше он легенда мирового уровня как и ты
Ответить
Plyash
1653559197
У Оздоева с Дзюбой одновременный "оргазм",обоих попросили на выход.Вот тут и выясняется,что они были самые-самые в команде,оказывается... За что кукушка хвалит петуха - за то,что хвалит он кукушку. Досвидос,сбитые...
Ответить
Fusballer
1653559432
Посмотрите на статистику, а потом на видео.
Ответить
MaxRnD
1653559898
В Союзе у Олега Протасова из Днепра была статистика, так то всем статистикам статистика, а это так - дешёвая клоунада, заработанная на выпрашиваниях пенальти и изнасилованиях полумёртвых Тамбовов, Роторов и Мордовий
Ответить
sir_Alex
1653562660
Оздоев: «Дзюба – легенда не только «Зенита», но и всего российского футбола. Посмотрите на его правую руку».
Ответить
Persona_non_Grata
1653566509
" Главное – всегда оставаться порядочными людьми. " - какие правильные слова, но вот с Дзюбой они НИКАК не связаны (((
Ответить
Беспонтий
1653569188
спящая бомба встрепенулась при стоп слове дзюба посыпалось свиное и не только дерьмо в прорехи образования и в междушария необразованности ату его ату
Ответить
Enter2006
1653570607
Верно! А ещё легенда порносайтов ))
Ответить
Главные новости
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом»
13:03
5
Фанаты «Локо» едва не подрались с игроками
12:44
5
«Краснодар» отправил своего форварда в «Факел»
12:17
2
Подробности ухода Мостового из «Зенита»
12:11
6
Ответ Радимова тренеру «Балтики», назвавшего его фриком
12:07
7
У ЦСКА сорвался трансфер форварда-легионера
11:37
8
ФотоСевикян вернулся в Испанию после трех клубов РПЛ
11:17
2
На футболисте «Зенита» поставили крест
10:57
5
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
10:46
4
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
12
Все новости
Все новости
Мостовой назвал человека, который спасет РПЛ от судейских ошибок
13:23
1
Агент Тикнизяна признался, что Наир предпочел «Олимпиакос» вариантам в РПЛ
12:30
Игрок «Спартака» описал Карседо одним прилагательным
11:44
1
У ЦСКА сорвался трансфер форварда-легионера
11:37
8
«Ботафого» может подать в суд на «Динамо»
11:27
1
На футболисте «Зенита» поставили крест
10:57
5
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
10:46
4
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
10:41
1
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
10:27
1
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
12
Раскрыт новый клуб «русского Холанда»
10:18
2
«Зенит» сделал конкретное предложение Головину
10:12
3
Моссаковский вступился за «Динамо» на фоне отказа от двух латиноамериканцев
09:53
Заявление ЦСКА о травме Гайича
09:47
1
Галактионов дал комментарий о девяти матчах «Локо» без побед
09:31
2
Заявление «Динамо» об отказе от двух латиноамериканцев
09:15
4
Джику сделал громкое заявление о «Спартаке»
08:58
7
Заявление «Фламенго» об отказе «Динамо» от Платы: «Они безответственные дилетанты»
08:42
7
Министр спорта Калининградской области раскритиковала поведение Талалаева
08:27
1
«Не знаю, когда это закончится»: тренер «Акрона» – о ситуации в команде
08:20
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
4
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
1
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
4
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
15
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
6
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
4
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+