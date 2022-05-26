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  • Главные новости дня. «Рома» выиграла Лигу конференций, Оздоев ушел из «Зенита», Ибрагимович выбыл на 7-8 месяцев

Главные новости дня. «Рома» выиграла Лигу конференций, Оздоев ушел из «Зенита», Ибрагимович выбыл на 7-8 месяцев

26 мая 2022, 02:11

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Моуринью – первый тренер, выигравший Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций

Источник: «Бомбардир»
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