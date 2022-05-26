Главные новости дня. «Рома» выиграла Лигу конференций, Оздоев ушел из «Зенита», Ибрагимович выбыл на 7-8 месяцев

Великобритания официально одобрила продажу «Челси» Боли

Фанаты «Зенита» не будут покупать абонементы на 2-й круг РПЛ из-за Fan ID

Квят разбил очки президенту Формулы-1 во время футбольного матча

«СКА-Хабаровск» победил «Химки» в первом стыковом матче, «Уфа» сыграла вничью с «Оренбургом»

Лантратова и Григалаву могут дисквалифицировать на четыре матча за оскорбление болбоев

«Зенит» объявил об уходе Оздоева

Ибрагимович выбыл на 7-8 месяцев

Митрюшкин вылетел в 3-ю немецкую лигу с «Динамо» Дрезден

«Рома» победила «Фейеноорд» и выиграла Лигу конференций

Моуринью – первый тренер, выигравший Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций