Моуринью – первый тренер, выигравший Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций

Португалец побеждал в ЛЧ с «Порту» и «Интером», в Лиге Европы – с «Манчестер Юнайтед».
а кубок уефа с порту) та же ЛЕ
«Рома» обыграла «Фейеноорд» (1:0) в финале Лиги конференций.
Главный тренер римской команды Жозе Моуринью – первый, кто выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.
Португалец побеждал в ЛЧ с «Порту» и «Интером», в Лиге Европы – с «Манчестер Юнайтед».
Лига конференций впервые проводится в этом сезоне.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?