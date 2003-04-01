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Моуринью – первый тренер, выигравший Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций

«Рома» обыграла «Фейеноорд» (1:0) в финале Лиги конференций.

Главный тренер римской команды Жозе Моуринью – первый, кто выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.

Португалец побеждал в ЛЧ с «Порту» и «Интером», в Лиге Европы – с «Манчестер Юнайтед».

Лига конференций впервые проводится в этом сезоне.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +11805

    DeStar 23 минуты назад

    Португалец побеждал в ЛЧ с «Порту» и «Интером», в Лиге Европы – с «Манчестер Юнайтед».

    а кубок уефа с порту) та же ЛЕ

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    Рейтинг: +13625

    Fusballer 35 минут назад

    Молодец. Но до Черчесова далеко!

    0
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    Рейтинг: +4497

    Красногорск_Фан 43 минуты назад

    Порту
    Чемпион Португалии (2): 2002/03, 2003/04 Обладатель Кубка Португалии: 2002/03
    Обладатель Суперкубка Португалии: 2003 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2003/04 Обладатель Кубка УЕФА: 2002/03
    Челси
    Чемпион Англии (3): 2004/05, 2005/06, 2014/15 Обладатель Кубка Англии: 2006/07
    Обладатель Кубка Футбольной лиги (3): 2004/05, 2006/07, 2014/15
    Обладатель Суперкубка Англии: 2005
    Интернационале
    Чемпион Италии (2): 2008/09, 2009/10 Обладатель Кубка Италии: 2009/10
    Обладатель Суперкубка Италии: 2008 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2009/10
    Реал Мадрид
    Чемпион Испании: 12 Обладатель Кубка 2010/11Обладатель Суперкубка 2012
    «Манчестер Юнайтед»
    Обладатель Кубка Футбольной лиги: 17 Обладатель Суперкубка Англии: 2016
    Победитель Лиги Европы УЕФА: 2016/17

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    Рейтинг: +4497

    Красногорск_Фан > Красногорск_Фан 41 минуту назад

    «Рома»
    Победитель Лиги конференций УЕФА: 2021/22

    Один из лучших футбольных тренеров. Критики сегодня не ваш день )
    А Моура с победой

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    Рейтинг: +24299

    bset 43 минуты назад

    The special one

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    Рейтинг: +36

    Miru mir 55 минут назад

    Ну вот и стал Моур особенным , тем кто взял три еврокубка , как и он и говорил..Феейнорду респект.Бились до конца.

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