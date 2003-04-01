Моуринью – первый тренер, выигравший Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций

«Рома» обыграла «Фейеноорд» (1:0) в финале Лиги конференций.

Главный тренер римской команды Жозе Моуринью – первый, кто выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.

Португалец побеждал в ЛЧ с «Порту» и «Интером», в Лиге Европы – с «Манчестер Юнайтед».

Лига конференций впервые проводится в этом сезоне.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?