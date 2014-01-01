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Квят разбил очки президенту Формулы-1 во время футбольного матча

Российский гонщик Даниил Квят разбил очки президенту Формулы-1 Стефано Доменикали.

Это произошло во время благотворительного футбольного матча в Монако между пилотами и звездами Формулы-1. Квят и Доменикали столкнулись в штрафной площади, когда россиянин выходил один на один с вратарем.

Матч закончился вничью со счетом 3:3.

Квят представлял команду звезд. Вместе с ним играли экс-футболисты Жером Ротен, Людовик Жюли, Уильям Галлас, Франческо Тотти. Тренерами были Клаудио Раньери и Дидье Дешам.

  • Квят выступал в «Формуле-1» с 2014 по 2020 год.
  • Он был гонщиком Торо Россо, Ред Булл, Альфа Таури.

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Источник: «Бомбардир»

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