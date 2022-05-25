Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Квят разбил очки президенту Формулы-1 во время футбольного матча

Квят разбил очки президенту Формулы-1 во время футбольного матча

25 мая 2022, 13:36
2

Российский гонщик Даниил Квят разбил очки президенту Формулы-1 Стефано Доменикали.

Это произошло во время благотворительного футбольного матча в Монако между пилотами и звездами Формулы-1. Квят и Доменикали столкнулись в штрафной площади, когда россиянин выходил один на один с вратарем.

Матч закончился вничью со счетом 3:3.

Квят представлял команду звезд. Вместе с ним играли экс-футболисты Жером Ротен, Людовик Жюли, Уильям Галлас, Франческо Тотти. Тренерами были Клаудио Раньери и Дидье Дешам.

  • Квят выступал в «Формуле-1» с 2014 по 2020 год.
  • Он был гонщиком Торо Россо, Ред Булл, Альфа Таури.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Источник: «Бомбардир»
Весь мир
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Untitled-1
1653478207
До конца тайма красный флаг!
Ответить
Беспонтий
1653480445
с детцтва за газель
Ответить
Главные новости
Фанаты «Локо» едва не подрались с игроками
12:44
3
«Краснодар» отправил своего форварда в «Факел»
12:17
2
Подробности ухода Мостового из «Зенита»
12:11
4
Ответ Радимова тренеру «Балтики», назвавшего его фриком
12:07
5
У ЦСКА сорвался трансфер форварда-легионера
11:37
8
ФотоСевикян вернулся в Испанию после трех клубов РПЛ
11:17
2
На футболисте «Зенита» поставили крест
10:57
5
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
10:46
4
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
12
«Зенит» сделал конкретное предложение Головину
10:12
3
Все новости
Все новости
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом»
13:03
2
Агент Тикнизяна признался, что Наир предпочел «Олимпиакос» вариантам в РПЛ
12:30
Фото«Бетис» подписал игрока, трижды бравшего ЛЧ с «Реалом»
11:57
Игрок «Спартака» описал Карседо одним прилагательным
11:44
1
«Ботафого» может подать в суд на «Динамо»
11:27
1
ФотоСевикян вернулся в Испанию после трех клубов РПЛ
11:17
2
На футболисте «Зенита» поставили крест
10:57
5
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
10:46
4
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
10:41
1
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
10:27
1
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
12
Раскрыт новый клуб «русского Холанда»
10:18
2
«Зенит» сделал конкретное предложение Головину
10:12
3
Моссаковский вступился за «Динамо» на фоне отказа от двух латиноамериканцев
09:53
Заявление ЦСКА о травме Гайича
09:47
1
Галактионов дал комментарий о девяти матчах «Локо» без побед
09:31
2
Заявление «Динамо» об отказе от двух латиноамериканцев
09:15
4
Джику сделал громкое заявление о «Спартаке»
08:58
7
Заявление «Фламенго» об отказе «Динамо» от Платы: «Они безответственные дилетанты»
08:42
7
Министр спорта Калининградской области раскритиковала поведение Талалаева
08:27
1
«Не знаю, когда это закончится»: тренер «Акрона» – о ситуации в команде
08:20
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
4
Грилиш вновь покинул «Манчестер Сити»
00:39
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+