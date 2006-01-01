РПЛ. «СКА-Хабаровск» победил «Химки» с минимальным счетом в первом стыковом матче

Химки ни в мастерстве, ни в движении. ни в самоотдаче не были похожи сами на себя.
Как-никак 7 часов разницы во времени.
Другого оправдания такой "игры" подмосковной команды я не нашёл.
«СКА-Хабаровск» обыграл «Химки» (1:0) в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ.
Единственный гол на 14-й минуте забил защитник хозяев Эммерсон.
Ответный матч пройдет 28 мая в Химках.
Россия. РПЛ. Первый стыковой матч
СКА-Хабаровск – Химки – 1:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Эммерсон, 14.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?