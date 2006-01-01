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РПЛ. «СКА-Хабаровск» победил «Химки» с минимальным счетом в первом стыковом матче

«СКА-Хабаровск» обыграл «Химки» (1:0) в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ.

Единственный гол на 14-й минуте забил защитник хозяев Эммерсон.

Ответный матч пройдет 28 мая в Химках.

Россия. РПЛ. Первый стыковой матч

СКА-Хабаровск – Химки – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Эммерсон, 14.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 14:26
Комментарии9
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    Рейтинг: +19077

    derrik2000 1 час назад

    Химки ни в мастерстве, ни в движении. ни в самоотдаче не были похожи сами на себя.
    Как-никак 7 часов разницы во времени.
    Другого оправдания такой "игры" подмосковной команды я не нашёл.

    5
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    Рейтинг: +17864

    Persona_non_Grata 1 час назад

    1:0 - еще ничего не потеряно, все решится в ответном матче .

    3
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    Рейтинг: +96268

    zigbert 1 час назад

    Рядовым матч не назовешь. Футбол получился живой. Хозяева все же действовали чуть быстрее и имели небольшое преимущество. Более активно Химки начали играть минут за 30 до конца игры. СКА-Хабаровск все же заслужил победу. Очень уверенно провел матч их вратарь Сугробов.

    5
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    Рейтинг: +3149

    Enter2006 > zigbert 1 час назад

    Только Сугробов 80% времени бамбук курил, а Лантратов вытягивал серьёзные мячи. Если бы не Лантратов счёт вообще бы мог стать 3:0 как мин. СКА в этом матче реально сильнее был, чтож теперь.

    3
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    Рейтинг: +96268

    zigbert > Enter2006 1 час назад

    По воротам СКА-Хабаровск может быть и не было большого количества ударов но на выходах он сыграл блестяще ни разу не потеряв мяч.

    2
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    Рейтинг: +3149

    Enter2006 > zigbert 1 час назад

    Да, это так.

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    Рейтинг: +3149

    Enter2006 1 час назад

    Химки забыли как давать пас, столько брака я даже во дворе своего дома при футболе не видел. Может в самолёте в Хабаровск нажрались я хз, уровень ЛФЛ показали.

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    Рейтинг: +96268

    zigbert > Enter2006 1 час назад

    Какая то заторможенность была в их действиях. Возможно сказался перелет и разница во времени.

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    Рейтинг: +3149

    Enter2006 > zigbert 1 час назад

    Возможно, но это отмазки для бедных. Или доказываете что клуб уровня РПЛ, или "давай, досвидания"...

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