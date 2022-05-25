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⚡ Лига конференций. «Рома» победила «Фейеноорд» и выиграла турнир

«Рома» с минимальным счетом обыграла «Фейеноорд» в финале Лиги конференций. Единственный гол на 32-й минуте забил 22-летний полузащитник Николо Дзаньоло.

Команда Жозе Моуринью выиграла турнир. Он проводился впервые.

Лига конференций. Финал

Рома (Италия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Дзаньоло, 32.

Рома: Патрисиу, Смоллинг, Ибаньес, Манчини, Карсдорп (Винья, 89), Кристанте, Пеллегрини, Мхитарян (Оливейра, 17), Дзаньоло (Верету, 67), Залевски (Спинаццола, 67), Абрахам (Шомуродов, 89).

Фейеноорд: Бейлов, Маласья (Джаханбахш, 88), Траунер (Педерсен, 74), Сенеси, Гертрейда, Синистерра, Аурснес, Кекчю (Волемарк, 88), Тиль (Торнстра, 59), Нелсон (Линссен, 74), Дессер.

Предупреждения: Пеллегрини, 37; Залевски, 67; Патрисиу, 84; Спинаццола, 90+4 – Траунер, 25.

Календарь Лиги конференций

Результаты Лиги конференций

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Бомбардир»

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25.05.2022 23:56
Комментарии6
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    Рейтинг: +372

    fakeid 49 минут назад

    поздравьте меня, 68k чистыми с ФРИБЕТА, ахах)
    https://ibb.co/D4bFRYz

    1
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    Рейтинг: +4497

    Красногорск_Фан > fakeid 40 минут назад

    Страсти любезны доведут до бездны. Не чем поздравлять. Могу ставочникам только посочувствовать.

    1
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    Рейтинг: +4497

    Красногорск_Фан 54 минуты назад

    Команду из Роттердама знатно делали в Поппенгаген. Но если серьезно Феенорд играл очень достойно, с 45 по 60 минуту вообще прижал, вратарь сделал несколько чудо -сейвов. Спасибо большое командам за матч!! Ну А Моур все же фартовый. И Рома тоже билась. В Рому пришел первый за 100 лет Еврокубок, в первый же сезон, в городе несомненно праздник. А фанаты Ромы и Феейнорда сегодня еще пополнят сводки новостей. Спасибо за позитивчик

    2
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    Рейтинг: +11805

    DeStar 59 минут назад

    Матч так себе конечно, особенно первый тайм, ну спасибо хоть за второй. более менее
    конечно ждать от таких команд яркого финала не стоило
    тем более когда тренер номинально сильнейшей команды - моур
    Нууу ладно, конкретно рому поздравляю, все же трофеи для таких клубов лишними не бывают, тем более первый ЕК , ну и они ж первые её обладатели)

    2
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    Рейтинг: +1298

    Loko_Roma 59 минут назад

    20 лет я ждал трофей Еврокубков, спасибо Маур

    1
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    Рейтинг: +1392

    Alex Y 1 час назад

    Моуринью выиграл все еврокубки, МОЛОДЕЦ)))

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