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  • ⚡ Лига конференций. «Рома» победила «Фейеноорд» и выиграла турнир

⚡ Лига конференций. «Рома» победила «Фейеноорд» и выиграла турнир

25 мая 2022, 23:56
9

«Рома» с минимальным счетом обыграла «Фейеноорд» в финале Лиги конференций. Единственный гол на 32-й минуте забил 22-летний полузащитник Николо Дзаньоло.

Команда Жозе Моуринью выиграла турнир. Он проводился впервые.

Лига конференций. Финал

Рома (Италия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Дзаньоло, 32.

Рома: Патрисиу, Смоллинг, Ибаньес, Манчини, Карсдорп (Винья, 89), Кристанте, Пеллегрини, Мхитарян (Оливейра, 17), Дзаньоло (Верету, 67), Залевски (Спинаццола, 67), Абрахам (Шомуродов, 89).

Фейеноорд: Бейлов, Маласья (Джаханбахш, 88), Траунер (Педерсен, 74), Сенеси, Гертрейда, Синистерра, Аурснес, Кекчю (Волемарк, 88), Тиль (Торнстра, 59), Нелсон (Линссен, 74), Дессер.

Предупреждения: Пеллегрини, 37; Залевски, 67; Патрисиу, 84; Спинаццола, 90+4 – Траунер, 25.

Календарь Лиги конференций

Результаты Лиги конференций

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Рома Фейеноорд
Комментарии (9)
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Alex Y
1653512324
Моуринью выиграл все еврокубки, МОЛОДЕЦ)))
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DeStar
1653512332
Матч так себе конечно, особенно первый тайм, ну спасибо хоть за второй. более менее конечно ждать от таких команд яркого финала не стоило тем более когда тренер номинально сильнейшей команды - моур Нууу ладно, конкретно рому поздравляю, все же трофеи для таких клубов лишними не бывают, тем более первый ЕК , ну и они ж первые её обладатели)
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Loko_Roma
1653512332
20 лет я ждал трофей Еврокубков, спасибо Маур
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Красногорск_Фан
1653512630
Команду из Роттердама знатно делали в Поппенгаген. Но если серьезно Феенорд играл очень достойно, с 45 по 60 минуту вообще прижал, вратарь сделал несколько чудо -сейвов. Спасибо большое командам за матч!! Ну А Моур все же фартовый. И Рома тоже билась. В Рому пришел первый за 100 лет Еврокубок, в первый же сезон, в городе несомненно праздник. А фанаты Ромы и Феейнорда сегодня еще пополнят сводки новостей. Спасибо за позитивчик
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Enter2006
1653537235
Рома молодцы, а Фейеноорд теперь может обоссать свой автобус.
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Из Твери Леха
1653542607
Теперь фанаты Ромы будут просить ссать на их автобус на удачу))
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portero
1653556733
мне нравиться такое судейство, он позволяет 85 минут бить держать руками , толкать, а конце начинает за касание штрафные ставить..... футбол не регби за все хватания должна быть карта, а не херня, типо он чуть чуть придержал ил чуток дёрнул....
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zigbert
1653562098
Рому с заслуженной победой! Хотя Фейеноорд имел не меньше голевых моментов.
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