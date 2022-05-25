⚡ Лига конференций. «Рома» победила «Фейеноорд» и выиграла турнир

«Рома» с минимальным счетом обыграла «Фейеноорд» в финале Лиги конференций. Единственный гол на 32-й минуте забил 22-летний полузащитник Николо Дзаньоло.

Команда Жозе Моуринью выиграла турнир. Он проводился впервые.

Лига конференций. Финал

Рома (Италия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Дзаньоло, 32.

Рома: Патрисиу, Смоллинг, Ибаньес, Манчини, Карсдорп (Винья, 89), Кристанте, Пеллегрини, Мхитарян (Оливейра, 17), Дзаньоло (Верету, 67), Залевски (Спинаццола, 67), Абрахам (Шомуродов, 89).

Фейеноорд: Бейлов, Маласья (Джаханбахш, 88), Траунер (Педерсен, 74), Сенеси, Гертрейда, Синистерра, Аурснес, Кекчю (Волемарк, 88), Тиль (Торнстра, 59), Нелсон (Линссен, 74), Дессер.

Предупреждения: Пеллегрини, 37; Залевски, 67; Патрисиу, 84; Спинаццола, 90+4 – Траунер, 25.

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