Великобритания официально одобрила продажу «Челси» Боли

Правительство Великобритании официально одобрило продажу «Челси» консорциуму американского бизнесмена Тодда Боли.

Ранее то же самое сделала АПЛ. Это позволяет считать сделку по продаже «Челси» Романом Абрамовичем завершенной.

Боли заплатит за «Челси» 4,25 миллиарда евро.

Боли станет владельцем «Челси» совместно с Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом.

Роман Абрамович владеет «Челси» с 2003 года. Он вынужден продать клуб из-за санкций.

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