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Великобритания официально одобрила продажу «Челси» Боли

Правительство Великобритании официально одобрило продажу «Челси» консорциуму американского бизнесмена Тодда Боли.

Ранее то же самое сделала АПЛ. Это позволяет считать сделку по продаже «Челси» Романом Абрамовичем завершенной.

  • Боли заплатит за «Челси» 5 миллиардов евро.
  • Боли станет владельцем «Челси» совместно с Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом.
  • Роман Абрамович владеет «Челси» с 2003 года. Он вынужден продать клуб из-за санкций.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Sky Sports

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Комментарии1
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    Рейтинг: +15467

    ilichkadr 9 минут назад

    Пропал "Челси"............

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