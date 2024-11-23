АПЛ. «Челси» в гостях победил «Лестер» (2:1)

В матче 12-го тура чемпионата Англии «Лестер» проиграл «Челси» на своем поле со счетом 1:2.

«Синие» забили по голу в каждом из таймов. На 15-й минуте отличился Николас Джексон, а на 75-й Энцо Фернандес.

На 90+5-й минуте «Лестер» отыграл один мяч. Жордан Айю реализовал пенальти.

«Челси» занимает 3-е место в АПЛ с 22 очками после 12 матчей. «Лестер» идет 16-м с 10 баллами.

Англия. АПЛ. 12-й тур

Лестер – Челси – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Джексон, 15; 0:2 – Фернандес, 75; 1:2 – Айю, 90+5 (с пенальти).

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