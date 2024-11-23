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  • «Лестер» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

«Лестер» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

23 ноября 2024, 14:20
Лестер
23.11.2024, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Челси
90+5' Ж. Айю (П)
15' Н. Джексон 75' Э. Фернандес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
6
Гарри Уинкс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
20
Кейси МакАтир
АП
9
Джейми Варди
(К) ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
(К) ОП
20
Нони Мадуэке
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
14
Бобби Рид
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
19
Джейдон Санчо
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Хермансен
34
Кристиансен
4
Фас
5
Околи
24
Джастин
34
Сумаре
6
Уинкс
4
Ндиди
20
МакАтир
11
Эль-Ханнус
9
Варди
4-2-3-1
97
Санчес
3
Фофана
5
Бадьяшиль
6
Колуилл
17
Кукурелья
25
Кайседо
17
Фернандес
10
Палмер
11
Джексон
20
Мадуэке
79
Феликс
6
Уинкс
34
Скипп
34
Скипп
6
Уинкс
11
Эль-Ханнус
14
Рид
14
Рид
11
Эль-Ханнус
20
МакАтир
45
Мавидиди
45
Мавидиди
20
МакАтир
4
Ндиди
10
Айю
10
Айю
4
Ндиди
9
Варди
27
Дака
27
Дака
9
Варди
25
Кайседо
45
Лавиа
45
Лавиа
25
Кайседо
11
Джексон
8
Дьюсбери-Холл
8
Дьюсбери-Холл
11
Джексон
20
Мадуэке
19
Санчо
19
Санчо
20
Мадуэке
79
Феликс
28
Нкунку
28
Нкунку
79
Феликс
Остались в запасе
Лестер
Челси
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
1
Филип Йоргенсен
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
27
Михаил Мудрик
ЛВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
27
Михаил Мудрик
ЛВ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Лестер - Челси
4
3
Всего ударов по воротам
4
16
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
2
9
Нарушения
15
12
Офсайды
3
1
Количество передач
342
600
Сейвы
4
0
Точность передач %
74
86
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
0
5
xG (ожидаемые голы)
1.11
2.64

Смотреть прямую трансляцию матча «Лестер» против «Челси», 12-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября 2024 в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лестер» – «Челси»

«Лестер» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Челси Лестер
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