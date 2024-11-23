23.11.2024, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Англия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Лестер
Лестер
4-1-2-2-1
1
Хермансен
34
Кристиансен
4
Фас
5
Околи
24
Джастин
34
Сумаре
6
Уинкс
4
Ндиди
20
МакАтир
11
Эль-Ханнус
9
Варди
4-2-3-1
97
Санчес
3
Фофана
5
Бадьяшиль
6
Колуилл
17
Кукурелья
25
Кайседо
17
Фернандес
10
Палмер
11
Джексон
20
Мадуэке
79
Феликс
6
Уинкс
34
Скипп
34
Скипп
6
Уинкс
11
Эль-Ханнус
14
Рид
14
Рид
11
Эль-Ханнус
20
МакАтир
45
Мавидиди
45
Мавидиди
20
МакАтир
4
Ндиди
10
Айю
10
Айю
4
Ндиди
9
Варди
27
Дака
27
Дака
9
Варди
25
Кайседо
45
Лавиа
45
Лавиа
25
Кайседо
11
Джексон
8
Дьюсбери-Холл
8
Дьюсбери-Холл
11
Джексон
20
Мадуэке
19
Санчо
19
Санчо
20
Мадуэке
79
Феликс
28
Нкунку
28
Нкунку
79
Феликс
Остались в запасе
Лестер
Челси
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
1
Филип Йоргенсен
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
27
Михаил Мудрик
ЛВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
27
Михаил Мудрик
ЛВ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Лестер - Челси
4
3
Всего ударов по воротам
4
16
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
2
9
Нарушения
15
12
Офсайды
3
1
Количество передач
342
600
Сейвы
4
0
Точность передач %
74
86
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
0
5
xG (ожидаемые голы)
1.11
2.64
Смотреть прямую трансляцию матча «Лестер» против «Челси», 12-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября 2024 в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лестер» – «Челси»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»