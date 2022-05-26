Ваноли: «Решение остаться в России – мой посыл к миру»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал, почему решил остаться в России.

«Не могу отвечать за других людей и их решения. Не могу залезть им в голову и понять причины, по которым они покинули страну. Я был и остаюсь убежденным в том, что решение остаться здесь несет посыл к миру.

На мой взгляд, политические ситуации не должны смешиваться со спортом. Как сказал президент УЕФА Александер Чеферин, спорт должен быть в стороне от политики. Он должен объединять. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», – сказал Ваноли.

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года.

При нем клуб занял 10-е место в РПЛ.

Маркус Гисдоль из «Локомотива» и Даниэль Фарке из «Краснодара» уехали из России.

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