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  • Моуринью – о финале Лиги конференций: «Я стану первым, кто выиграет все европейские трофеи, если «Рома» победит»

Моуринью – о финале Лиги конференций: «Я стану первым, кто выиграет все европейские трофеи, если «Рома» победит»

25 мая 2022, 11:18
3

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дал комментарий перед финалом Лиги конференций с «Фейеноордом».

«Мы вошли в историю, добравшись до еврофинала, но теперь должны написать новую историю и выиграть его.

Этот финал для меня словно первый. Ничто в этом плане не изменилось. Если мы победим, то я стану первым, кто выиграет все европейские трофеи. Но это только в том случае, если мы победим.

История про Особенного – это из прошлого. Тогда было еще начало моей карьеры. Когда становишься старше и стабильнее, то больше думаешь о других и меньше о себе. Я не верю в магию. Когда подходишь к финалу по итогам сезона, то вся работа уже сделана. Наступает момент проявить себя команде, а не отдельным личностям.

Не верю в волшебные снадобья и заклинания. Ничего дополнительного тут не сделаешь, надо просто быть командой, отдавая себе отчет в своих сильных качествах и пределах возможностей. Как бы ни завершился финал, для меня это был позитивный сезон», – сказал Моуринью.

  • Матч «Рома»«Фейеноорд» начнется сегодня в 22:00 мск.
  • Моуринью выигрывал Лигу чемпионов с «Порту» и «Интером» и побеждал в Лиге Европы с «МЮ».

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: сайт УЕФА
Лига конференций Рома Моуринью Жозе
Комментарии (3)
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acor94
1653467398
Вперёд, особенный!
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ilichkadr
1653467949
Не сомневаюсь, что станешь первым. Ты это заслужил!!
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Красногорск_Фан
1653468347
Болеть я буду за Рому, мне она куда более симпатична. Но интервью - забавное. Если Моур (к которому я тоже отношусь с симпатией за "его" Интер, и мадридский период) проиграет он в любом случае установит рекорд и войдет в википедию как "первый тренер проигравший в финале лиги конференций". win-win ))
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