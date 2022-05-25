Моуринью – о финале Лиги конференций: «Я стану первым, кто выиграет все европейские трофеи, если «Рома» победит»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дал комментарий перед финалом Лиги конференций с «Фейеноордом».

«Мы вошли в историю, добравшись до еврофинала, но теперь должны написать новую историю и выиграть его.

Этот финал для меня словно первый. Ничто в этом плане не изменилось. Если мы победим, то я стану первым, кто выиграет все европейские трофеи. Но это только в том случае, если мы победим.

История про Особенного – это из прошлого. Тогда было еще начало моей карьеры. Когда становишься старше и стабильнее, то больше думаешь о других и меньше о себе. Я не верю в магию. Когда подходишь к финалу по итогам сезона, то вся работа уже сделана. Наступает момент проявить себя команде, а не отдельным личностям.

Не верю в волшебные снадобья и заклинания. Ничего дополнительного тут не сделаешь, надо просто быть командой, отдавая себе отчет в своих сильных качествах и пределах возможностей. Как бы ни завершился финал, для меня это был позитивный сезон», – сказал Моуринью.

Матч «Рома» – «Фейеноорд» начнется сегодня в 22:00 мск.

Моуринью выигрывал Лигу чемпионов с «Порту» и «Интером» и побеждал в Лиге Европы с «МЮ».

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