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Дюков – о деньгах «Зенита»: «Давайте раскулачим «Ман Сити». Есть бедные и богатые клубы, так устроен футбол»

Президент РФС Александр Дюков высказался о финансовых возможностях «Зенита» по сравнению с другими российскими клубами.

– Давайте раскулачим «Манчестер Сити».

– Но «Ман Сити» зарабатывает. Что зарабатывает «Зенит»?

– У нас есть организация, которые это определяет. Есть финансовый fair play. Если наши клубы не соответствуют, если доходы являются нерыночными, то эти клубы наказываются. И российские клубы были наказаны, когда они получали нерелевантные доходы.

«Зенит», как и другие клубы, эту проверку проходит каждый год. И они критериям соответствуют. Это говорит о том, что все коммерческие контракты являются рыночными.

– Вы не считаете, что «Зенит» получает слишком много денег?

– Есть УЕФА и финансовый fair play. Это контролирующий орган, который оценивает. Есть «Ман Сити», есть «Бернли», есть «Бавария», есть «Фрайбург». Есть бедные и богатые клубы, так устроен европейский футбол. Лига пытается увеличить доходы всех клубов, и этот доход растет.

– А как же речь Путина о футбольном колхозе в 2019 году?

– Это было на совете по спорту. Этот диалог, на который вы ссылаетесь, не имел места. Было предложение от Никитина, и дальше был обмен мнениями. Из него следовало, что это справедливо, гуманистически. Но реализуемо ли это? Назовите мне хотя бы один чемпионат, реализованный по такой модели.

– MLS.

– Тогда давайте закроем лигу. Оставим в стране 18-24 клуба, и пусть они играют друг с другом. А остальные клубы закроем.

MLS – не наш пример. Покажите мне хотя бы одну европейскую страну, где такой пример реализован. И кто будет тот человек, который будет этим фондом управлять? Давайте обсуждать что-то реалистичное.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +14053

    NewLife 7 минут назад

    "все коммерческие контракты являются рыночными" - о каком рынке можно говорить при гос монополизме. Вот это и есть конфликт интересов, когда выборный чиновник в общественной организации оправдывает траты гос компании, в которой он работает, на клуб, принадлежащий этой гос компании. Хорошо бы это объяснить бюджетникам, учителям, врачам и людям с ипотекой, потерявшим работу.

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    Рейтинг: +879

    Hoahin 16 минут назад

    Этот финансовый fair play - туфта, на которую все клали большой йух... особенно шейхи

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    Рейтинг: +236

    Феникс 28 19 минут назад

    Есть УЕФА и финансовый fair play. Это контролирующий орган, который оценивает.========Гыыы Нет уже этого....Россию напнули из УЕФА...Вот оно чо, прохвессор из Спб, вот оно чо.

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    Рейтинг: +10267

    Alekxei Z. 26 минут назад


    Всё ложь и лукавство.
    В каждом чемпионате есть богатые и бедные клубы , тут Дюков прав.
    Только вот ТАМ руководят клубами частные инвесторы , а у нас ГОСУДАРСТВЕННЫЕ корпорации.

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    Рейтинг: +879

    Hoahin > Alekxei Z. 15 минут назад

    Наши инвесторы предпочитают Монаки и Челси

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