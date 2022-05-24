Дюков – о деньгах «Зенита»: «Давайте раскулачим «Ман Сити». Есть бедные и богатые клубы, так устроен футбол»

Президент РФС Александр Дюков высказался о финансовых возможностях «Зенита» по сравнению с другими российскими клубами.

– Давайте раскулачим «Манчестер Сити».

– Но «Ман Сити» зарабатывает. Что зарабатывает «Зенит»?

– У нас есть организация, которые это определяет. Есть финансовый fair play. Если наши клубы не соответствуют, если доходы являются нерыночными, то эти клубы наказываются. И российские клубы были наказаны, когда они получали нерелевантные доходы.

«Зенит», как и другие клубы, эту проверку проходит каждый год. И они критериям соответствуют. Это говорит о том, что все коммерческие контракты являются рыночными.

– Вы не считаете, что «Зенит» получает слишком много денег?

– Есть УЕФА и финансовый fair play. Это контролирующий орган, который оценивает. Есть «Ман Сити», есть «Бернли», есть «Бавария», есть «Фрайбург». Есть бедные и богатые клубы, так устроен европейский футбол. Лига пытается увеличить доходы всех клубов, и этот доход растет.

– А как же речь Путина о футбольном колхозе в 2019 году?

– Это было на совете по спорту. Этот диалог, на который вы ссылаетесь, не имел места. Было предложение от Никитина, и дальше был обмен мнениями. Из него следовало, что это справедливо, гуманистически. Но реализуемо ли это? Назовите мне хотя бы один чемпионат, реализованный по такой модели.

– MLS.

– Тогда давайте закроем лигу. Оставим в стране 18-24 клуба, и пусть они играют друг с другом. А остальные клубы закроем.

MLS – не наш пример. Покажите мне хотя бы одну европейскую страну, где такой пример реализован. И кто будет тот человек, который будет этим фондом управлять? Давайте обсуждать что-то реалистичное.

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