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  • Дюков – о деньгах «Зенита»: «Давайте раскулачим «Ман Сити». Есть бедные и богатые клубы, так устроен футбол»

Дюков – о деньгах «Зенита»: «Давайте раскулачим «Ман Сити». Есть бедные и богатые клубы, так устроен футбол»

24 мая 2022, 22:48
5

Президент РФС Александр Дюков высказался о финансовых возможностях «Зенита» по сравнению с другими российскими клубами.

– Давайте раскулачим «Манчестер Сити».

– Но «Ман Сити» зарабатывает. Что зарабатывает «Зенит»?

– У нас есть организация, которые это определяет. Есть финансовый fair play. Если наши клубы не соответствуют, если доходы являются нерыночными, то эти клубы наказываются. И российские клубы были наказаны, когда они получали нерелевантные доходы.

«Зенит», как и другие клубы, эту проверку проходит каждый год. И они критериям соответствуют. Это говорит о том, что все коммерческие контракты являются рыночными.

– Вы не считаете, что «Зенит» получает слишком много денег?

– Есть УЕФА и финансовый fair play. Это контролирующий орган, который оценивает. Есть «Ман Сити», есть «Бернли», есть «Бавария», есть «Фрайбург». Есть бедные и богатые клубы, так устроен европейский футбол. Лига пытается увеличить доходы всех клубов, и этот доход растет.

– А как же речь Путина о футбольном колхозе в 2019 году?

– Это было на совете по спорту. Этот диалог, на который вы ссылаетесь, не имел места. Было предложение от Никитина, и дальше был обмен мнениями. Из него следовало, что это справедливо, гуманистически. Но реализуемо ли это? Назовите мне хотя бы один чемпионат, реализованный по такой модели.

– MLS.

– Тогда давайте закроем лигу. Оставим в стране 18-24 клуба, и пусть они играют друг с другом. А остальные клубы закроем.

MLS – не наш пример. Покажите мне хотя бы одну европейскую страну, где такой пример реализован. И кто будет тот человек, который будет этим фондом управлять? Давайте обсуждать что-то реалистичное.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Дюков Александр
Комментарии (5)
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Hoahin
1653423166
Этот финансовый fair play - туфта, на которую все клали большой йух... особенно шейхи
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NewLife
1653423707
"все коммерческие контракты являются рыночными" - о каком рынке можно говорить при гос монополизме. Вот это и есть конфликт интересов, когда выборный чиновник в общественной организации оправдывает траты гос компании, в которой он работает, на клуб, принадлежащий этой гос компании. Хорошо бы это объяснить бюджетникам, учителям, врачам и людям с ипотекой, потерявшим работу.
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JTherry
1653424464
"Есть УЕФА и финансовый fair play..." ...Дюк-офф врет в глаза и не стесняется и про fair play и про "ricchi e poveri"... ни в одном европейском чемпионате не найти клубов, в которых государство вбухивает свое бабло (в РПЛ и ФНЛ), футбольные клубы в Европе или частные (как в АПЛ - Челси, Ливер), или принадлежат болельщикам (как в Ла Лиге - Реал, Барса)... особенно про fair play (который приказал долго жить) и про УЕФА очень "уместно и вовремя" высказался...)
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mutabor0992
1653428599
Походу у дюкоФФа весеннее обострение.
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