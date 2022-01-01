Хохлов: «Лимит «13+12» сейчас неактуален. Совсем»

зачем 13 легов если на поле могут выйти 8 самый актуальный лимит мог бы быть 10+15 как предлагали и раньше нынешний лимит сделали под Спартак так как у них переизбыток иностранцев теперь могут всех вернуть из аренды и заявлять если те захотят вернуться а могут и сделать такое что ФИФА разрешит бесплатно уходить от наших клубов и тогда вообще приедут одни папуасы
Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о новом лимите не легионеров в РПЛ по схеме «13+12».
«Новый лимит? Я думаю, что он сейчас неактуален. Совсем. В нынешней ситуации можно сделать как меньше, так и больше. На это вообще не стоит обращать внимания», — сказал Хохлов.
- Новый формат лимита утвердил Минстр спорта.
- В заявку можно вносить не более 13 иностранцев (сейчас 8) и не менее 12 доморощенных игроков.
- При этом одновременно на поле смогут выходить не более 8 легионеров.
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