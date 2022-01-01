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Хохлов: «Лимит «13+12» сейчас неактуален. Совсем»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о новом лимите не легионеров в РПЛ по схеме «13+12».

«Новый лимит? Я думаю, что он сейчас неактуален. Совсем. В нынешней ситуации можно сделать как меньше, так и больше. На это вообще не стоит обращать внимания», — сказал Хохлов.

  • Новый формат лимита утвердил Минстр спорта.
  • В заявку можно вносить не более 13 иностранцев (сейчас 8) и не менее 12 доморощенных игроков.
  • При этом одновременно на поле смогут выходить не более 8 легионеров.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 19:46
Комментарии1
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    Рейтинг: +16757

    Garrincha58 44 минуты назад

    зачем 13 легов если на поле могут выйти 8 самый актуальный лимит мог бы быть 10+15 как предлагали и раньше нынешний лимит сделали под Спартак так как у них переизбыток иностранцев теперь могут всех вернуть из аренды и заявлять если те захотят вернуться а могут и сделать такое что ФИФА разрешит бесплатно уходить от наших клубов и тогда вообще приедут одни папуасы

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