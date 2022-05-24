Хохлов: «Лимит «13+12» сейчас неактуален. Совсем»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о новом лимите не легионеров в РПЛ по схеме «13+12».

«Новый лимит? Я думаю, что он сейчас неактуален. Совсем. В нынешней ситуации можно сделать как меньше, так и больше. На это вообще не стоит обращать внимания», – сказал Хохлов.

Новый формат лимита утвердили в Министерстве спорта.

В заявку можно вносить не более 13 иностранцев (сейчас 8) и не менее 12 доморощенных игроков.

При этом одновременно на поле смогут выходить не более 8 легионеров.

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