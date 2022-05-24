Пиоли вернут чемпионскую медаль. Ее нашли на поле стадиона

Трое мужчин обратились в полицию, чтобы отдать чемпионскую медаль Серии А.

Они нашли награду на поле стадиона, где «Милан» в воскресенье отмечал победу в чемпионате Италии.

Главный тренер команды Стефано Пиоли заявлял, что во время празднования у него украли медаль.

«Милан» стал 19-кратным чемпионом Италии.

Команда не выигрывала Серию А 11 лет.

Для Пиоли это дебютный трофей в тренерской карьере.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?