Пиоли вернут чемпионскую медаль. Ее нашли на поле стадиона

Трое мужчин обратились в полицию, чтобы отдать чемпионскую медаль Серии А.
Они нашли награду на поле стадиона, где «Милан» в воскресенье отмечал победу в чемпионате Италии.
Главный тренер команды Стефано Пиоли заявлял, что во время празднования у него украли медаль.
- «Милан» стал 19-кратным чемпионом Италии.
- Команда не выигрывала Серию А 11 лет.
- Для Пиоли это дебютный трофей в тренерской карьере.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: Sky Sport Italia