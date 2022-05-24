Помощник Дюкова: «Санкции не мешают Александру Валерьевичу руководить РФС»

Помощник президента РФС Александра Дюкова Евгений Тимошинов заверил, что санкции, наложенные на руководителя, не мешают ему возглавлять российский футбол.

«Мешают ли санкции руководить РФС? Не мешают, никаких проблем нет. Конечно, он продолжит работу», – сказал Тимошинов.

Дюков занимает пост в РФС с 2019 года.

До этого он возглавлял «Зенит», при Дюкове команда брала РПЛ.

Дюков также руководит ПАО «Газпром нефть».

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