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Ловрен не собирается уходить из «Зенита»

Центральный защитник Деян Ловрен готов провести в «Зените» еще один сезон.

«Последние полгода Деян живет в Хорватии, между Сплитом и Загребом. Плюс у него есть собственный отель на острове Паг, наверняка какое-то время он проводит там.

В Хорватии никто не называет сроков возвращения Ловрена, его агент также не высказывается. Дома за состоянием футболиста наблюдают местные специалисты, под их руководством проходит восстановление.

Деян не попал в заявку на матчи сборной в Лиге Наций, соответственно, до полного выздоровления еще далеко», – сообщил источник «РБ Спорт».

  • Из-за травмы связок голеностопа Ловрен не выходит на поле с декабря.
  • Его контракт с «Зенитом» действует до 2023 года.
  • В этом сезоне хорват провел 19 матчей.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +64656

    portero 53 минуты назад

    Этого туриста хрен выгонишь, будет лечиться до окончания контракта....
    Кто его такой хитрожопый приобрёл, сто пудов за откат...

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