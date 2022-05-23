Ловрен не собирается уходить из «Зенита»

Центральный защитник Деян Ловрен готов провести в «Зените» еще один сезон.

«Последние полгода Деян живет в Хорватии, между Сплитом и Загребом. Плюс у него есть собственный отель на острове Паг, наверняка какое-то время он проводит там.

В Хорватии никто не называет сроков возвращения Ловрена, его агент также не высказывается. Дома за состоянием футболиста наблюдают местные специалисты, под их руководством проходит восстановление.

Деян не попал в заявку на матчи сборной в Лиге Наций, соответственно, до полного выздоровления еще далеко», – сообщил источник «РБ Спорт».

Из-за травмы связок голеностопа Ловрен не выходит на поле с декабря.

Его контракт с «Зенитом» действует до 2023 года.

В этом сезоне хорват провел 19 матчей.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?