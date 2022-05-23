Семак обсудит с «Зенитом» продление контракта как минимум на два года

«Зенит» проведет переговоры с главным тренером команды Сергеем Семаком о дальнейшем сотрудничестве.

Действующий контракт между сторонами рассчитан до лета 2023 года.

Клуб и тренер намерены обсудить продление соглашения на срок не менее двух лет.

Вопрос нового договора Семака с «Зенитом» должен решиться до 14 июня, когда футболисты вернутся из отпуска и начнут подготовку к следующему сезону.

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