Сайманов хочет сохранить в «Рубине» всех игроков после вылета в ФНЛ

«Рубин» намерен сохранить весь состав после вылета команды из РПЛ.
«Сайманов хочет сохранить Кучаева, Самошникова и весь состав. Будут разговаривать с каждым после сезона и решать. Устраивать распродажу ликвидных игроков клуб не хочет», – написал в телеграме журналист «СЭ» Владислав Зимагулов.
- «Рубин» финишировал 15-м в РПЛ.
- Казанцы не были в ФНЛ с 2002 года.
- В случае введения моратория на вылет команда, скорее всего, будет играть в стыках вместо прямого вылета.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: телеграм-канал Владислава Зимагулова