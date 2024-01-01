Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
3 Тест: угадай футболиста за тыквой
Тест: угадай футболиста за тыквой

Сайманов хочет сохранить в «Рубине» всех игроков после вылета в ФНЛ

«Рубин» намерен сохранить весь состав после вылета команды из РПЛ.

«Сайманов хочет сохранить Кучаева, Самошникова и весь состав. Будут разговаривать с каждым после сезона и решать. Устраивать распродажу ликвидных игроков клуб не хочет», – написал в телеграме журналист «СЭ» Владислав Зимагулов.

  • «Рубин» финишировал 15-м в РПЛ.
  • Казанцы не были в ФНЛ с 2002 года.
  • В случае введения моратория на вылет команда, скорее всего, будет играть в стыках вместо прямого вылета.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Сайманов: «У игроков будут большие запросы по зарплатам. Они и дальше живут в мыльном пузыре»
Сайманов: «Мне кажется, что Тальби и Абильдгор покинут «Рубин»
Григорян: «Слуцкий сломался и боится себе в этом признаться. Я это проходил» 1
Источник: телеграм-канал Владислава Зимагулова

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:33
Комментарии5
...
  • ...
    Рейтинг: +22723

    JTherry 36 минут назад

    "Сайманов хочет сохранить..."
    ..."огласите весь список сначала" (с)...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +870

    Hoahin 1 час назад

    В Рубине не осталось никаких ликвидных игроков

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +7383

    vladik12 > Hoahin 1 час назад

    C бодуна? Есть 5 игрочков за 2+ миллиона евро.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +870

    Hoahin > vladik12 31 минуту назад

    С *****. То что они про трансфермаркту стоят 2+ не означает, что их кто-то будет покупать за такую сумму. Именно что "игрочков", кривоногий Кучаев за 4млн никому не сдался

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +317

    fakeid 2 часа назад

    вернутся в рпл более сильными (и дрюкнут спартаг)

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11