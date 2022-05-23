Сайманов хочет сохранить в «Рубине» всех игроков после вылета в ФНЛ

«Рубин» намерен сохранить весь состав после вылета команды из РПЛ.

«Сайманов хочет сохранить Кучаева, Самошникова и весь состав. Будут разговаривать с каждым после сезона и решать. Устраивать распродажу ликвидных игроков клуб не хочет», – написал в телеграме журналист «СЭ» Владислав Зимагулов.

«Рубин» финишировал 15-м в РПЛ.

Казанцы не были в ФНЛ с 2002 года.

В случае введения моратория на вылет команда, скорее всего, будет играть в стыках вместо прямого вылета.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?