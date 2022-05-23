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  • Слуцкий продолжит тренировать «Рубин», несмотря на вылет в ФНЛ

Слуцкий продолжит тренировать «Рубин», несмотря на вылет в ФНЛ

23 мая 2022, 11:11
4

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал будущее в клубе главного тренера Леонида Слуцкого.

«Не жалею ли, что не уволил? Никогда я не считал, что какие-то признаки есть для его неудовлетворительной работы. Считаю наш выбор правильным.

Нельзя результаты этого сезона привязывать к компетенции нашего тренера. Есть причины: решения ФИФА, УЕФА и они сильно повлияли на результат.

Вины Слуцкого никакой нет. Он как тренер пострадал больше всех.

Слуцкий не обращался с просьбой уйти. Он не может так уйти на эмоциональной волне», – сказал Сайманов.

  • «Рубин» финишировал 15-м в РПЛ и вылетел напрямую.
  • Казанцы не были в ФНЛ с 2002 года.
  • Слуцкий возглавляет команду с декабря 2019 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
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vladik12
1653293904
Респект! Это по-мужски. По-быстрому вернутся. Леонидас получит новый опыт. Кроме того, присутствие "Рубина" добавит интереса к ФНЛ, как это было в сезоне-2016/17 с "Динамо".
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JTherry
1653296187
в Рубин было вложено несколько миллиардов рублей, а у Сайманова во всем виноваты УЕФА и ФИФА...) в следующем сезоне увидим, насколько профпригоден Слуцкий... в прошедшем Ротор вылетел в ФНЛ-2, после вылета в ФНЛ...
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the teacher
1653299755
Ну правильно, после фнл же еще лиги есть! Кто туда Рубин отправит если не Качалка ))
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acor94
1653300922
В английском чемпионшипе попылил, чем лучшая лига мира хуже?
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