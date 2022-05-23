Слуцкий продолжит тренировать «Рубин», несмотря на вылет в ФНЛ

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал будущее в клубе главного тренера Леонида Слуцкого.

«Не жалею ли, что не уволил? Никогда я не считал, что какие-то признаки есть для его неудовлетворительной работы. Считаю наш выбор правильным.

Нельзя результаты этого сезона привязывать к компетенции нашего тренера. Есть причины: решения ФИФА, УЕФА и они сильно повлияли на результат.

Вины Слуцкого никакой нет. Он как тренер пострадал больше всех.

Слуцкий не обращался с просьбой уйти. Он не может так уйти на эмоциональной волне», – сказал Сайманов.

«Рубин» финишировал 15-м в РПЛ и вылетел напрямую.

Казанцы не были в ФНЛ с 2002 года.

Слуцкий возглавляет команду с декабря 2019 года.

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