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Слуцкий продолжит тренировать «Рубин», несмотря на вылет в ФНЛ

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал будущее в клубе главного тренера Леонида Слуцкого.

«Не жалею ли, что не уволил? Никогда я не считал, что какие-то признаки есть для его неудовлетворительной работы. Считаю наш выбор правильным.

Нельзя результаты этого сезона привязывать к компетенции нашего тренера. Есть причины: решения ФИФА, УЕФА и они сильно повлияли на результат.

Вины Слуцкого никакой нет. Он как тренер пострадал больше всех.

Слуцкий не обращался с просьбой уйти. Он не может так уйти на эмоциональной волне», – сказал Сайманов.

  • «Рубин» финишировал 15-м в РПЛ и вылетел напрямую.
  • Казанцы не были в ФНЛ с 2002 года.
  • Слуцкий возглавляет команду с декабря 2019 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 11:11
Комментарии2
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    Рейтинг: +24270

    bset 31 минуту назад

    В следующем сезоне вакантно будет только одно место. Другое место на выход в РПЛ уже занято Рубином)

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    Рейтинг: +7377

    vladik12 33 минуты назад

    Респект! Это по-мужски.
    По-быстрому вернутся. Леонидас получит новый опыт.
    Кроме того, присутствие "Рубина" добавит интереса к ФНЛ, как это было в сезоне-2016/17 с "Динамо".

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