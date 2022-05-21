Владелец «Сочи» Ротенберг: «В РПЛ нужно привлекать команды из СНГ, Азии»

Борис Ротенберг, владелец «Сочи», предложил пригласить в РПЛ команды из-за рубежа.

«Нам нужно развиваться, привлекать команды из стран СНГ, Азии. Там же тоже развивается футбол. Мы будем смотреть друг на друга, кто как развивается и будет подниматься спортивная составляющая. Тем самым можно больше чего-то привнести в наш российский футбол, чтобы он развивался еще больше», – сказал Ротенберг.

«Сочи» впервые в истории взял медали РПЛ.

Сочинцы их завоевали в 30-м туре, обыграв в гостях «Динамо» (5:1).

У главного тренера «Сочи» Владимира Федотова истек контракт.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?