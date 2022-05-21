Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

Владелец «Сочи» Ротенберг: «В РПЛ нужно привлекать команды из СНГ, Азии»

Борис Ротенберг, владелец «Сочи», предложил пригласить в РПЛ команды из-за рубежа.

«Нам нужно развиваться, привлекать команды из стран СНГ, Азии. Там же тоже развивается футбол. Мы будем смотреть друг на друга, кто как развивается и будет подниматься спортивная составляющая. Тем самым можно больше чего-то привнести в наш российский футбол, чтобы он развивался еще больше», – сказал Ротенберг.

  • «Сочи» впервые в истории взял медали РПЛ.
  • Сочинцы их завоевали в 30-м туре, обыграв в гостях «Динамо» (5:1).
  • У главного тренера «Сочи» Владимира Федотова истек контракт.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
⚽ РПЛ. Все результаты финального тура 2
Контракт 37-летнего Нобоа с «Сочи» продлен 7
«Сочи» в шифрованной форме поблагодарил «Динамо» за серебро. Москвичи в такой же форме анонсировали для сочинцев бронзу 1
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

21.05.2022 22:38
Комментарии8
...
  • ...
    Рейтинг: +9122

    САДЫЧОК 20 минут назад

    Смешной Ротенберг ! Какой идиот , к нам пойдет ? Сразу дисквалифицируют !

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +22795

    DOCTOR PENALTY 48 минут назад

    Хорошее предложение. К примеру, КХЛ от этого интереснее.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3426

    minaev23 1 час назад

    Сам понимает что еврокубки нам не светят в ближайшем будущем сезона на 2-3 точно.Из азиатского футбола мы можем только купить более менее хороших игроков,коих там очень мало. А играть там нет смысла ,конкуренции ноль - Зенит всех порвёт.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7016

    Томик 1 час назад

    "Сочи" молодцы. Был уверен, что с "Динамо" разберутся. Ибо они весь сезон в футбол играли, а "Динамо" рассказывало как они играют, хвасталось особенными путями развития и работало с судьями. А что, на этот матч не хватило? Или на кубок потратились, а можно было только один лот выкупить?

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +43

    NET VOINE > Томик 1 час назад

    Тут тебе не СССР

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +3426

    minaev23 > NET VOINE 1 час назад

    За ник 5+ На сайте давно не был .

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +7362

    vladik12 > minaev23 1 час назад

    Где пропадал? В запое был?

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +3426

    minaev23 > vladik12 1 час назад

    не интересно...давай дасвидания

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11