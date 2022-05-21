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  • Владелец «Сочи» Ротенберг: «В РПЛ нужно привлекать команды из СНГ, Азии»

Владелец «Сочи» Ротенберг: «В РПЛ нужно привлекать команды из СНГ, Азии»

21 мая 2022, 22:38
10

Борис Ротенберг, владелец «Сочи», предложил пригласить в РПЛ команды из-за рубежа.

«Нам нужно развиваться, привлекать команды из стран СНГ, Азии. Там же тоже развивается футбол. Мы будем смотреть друг на друга, кто как развивается и будет подниматься спортивная составляющая. Тем самым можно больше чего-то привнести в наш российский футбол, чтобы он развивался еще больше», – сказал Ротенберг.

  • «Сочи» впервые в истории взял медали РПЛ.
  • Сочинцы их завоевали в 30-м туре, обыграв в гостях «Динамо» (5:1).
  • У главного тренера «Сочи» Владимира Федотова истек контракт.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи
Комментарии (10)
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Томик
1653162369
"Сочи" молодцы. Был уверен, что с "Динамо" разберутся. Ибо они весь сезон в футбол играли, а "Динамо" рассказывало как они играют, хвасталось особенными путями развития и работало с судьями. А что, на этот матч не хватило? Или на кубок потратились, а можно было только один лот выкупить?
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deinego77@yandex.ru
1653163396
Сам понимает что еврокубки нам не светят в ближайшем будущем сезона на 2-3 точно.Из азиатского футбола мы можем только купить более менее хороших игроков,коих там очень мало. А играть там нет смысла ,конкуренции ноль - Зенит всех порвёт.
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DOCTOR PENALTY
1653166467
Хорошее предложение. К примеру, КХЛ от этого интереснее.
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САДЫЧОК
1653168198
Смешной Ротенберг ! Какой идиот , к нам пойдет ? Сразу дисквалифицируют !
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zigbert
1653200168
У нас есть свои команды из ФНЛ не хуже.
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Бомбардир
1779366429
Ответ конечно печален, но попробую объяснить. Берёте и пишите любой объёмный коммент (в вашем случае можно обойтись копированием какого-либо текстового массива), bombardir.ru делите его хотя бы на пару абзацев, между этими двумя абзацами можно попробовать вставить ссылку на любую статью бомбардира. Сохраняете. На выходе любуетесь на полученную голимую кашу, сбитую в одну кучу, с тэгами гипертекстовой разметки внутри. Далее передаёте привет криворукому кандидату на увольнение 1. ыавтлыотаы 2. аотаолтвоа 3. атаытаыаав sports.ru
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