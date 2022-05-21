Болельщики подрались во время матча «Рубин» – «Уфа»

Матч 30-го тура РПЛ между «Рубином» и «Уфой» (1:2) не обошелся без инцидента. Подрались болельщики.

«Несколько фанатов «Уфы» выбежали на поле и добежали до сектора рубиновых. Казанцы не остались в стороне и тоже вышли на поле.

Все действие длилось около двух минут, и за это время никто из секьюрити на поле не вышел», – написал источник.

«Рубин» по итогам матча вылетел в ФНЛ.

Казанцев не было в ФНЛ с 2002 года.

С тех пор казанцы дважды выигрывали РПЛ, выступали в Лиге чемпионов.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?