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Селюк – о вылете «Рубина»: «Дагестанская песня «Давай, до свидания» очень актуальна про Слуцкого»

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на вылет «Рубина» из РПЛ. Он предложил главному тренеру Леониду Слуцкому уйти в отставку.

«Ребята в «Рубине», вы делайте, что хотите, но для начала научитесь играть в футбол. Песня дагестанцев «Давай, до свидания» сейчас очень актуальна про Слуцкого», – сказал Селюк.

  • «Рубин» не был в ФНЛ с 2002 года.
  • С тех пор казанцы дважды выигрывали РПЛ, выступали в Лиге чемпионов.
  • В последнем туре «Рубин» уступил «Уфе» (1:2). Для спасения от прямого вылета казанцам хватало ничьей.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1277

    ruded 46 минут назад

    Пончика пинает всякая шваль...дожил. А ведь подавал надежды, думали станет топовым тренером европейского уровня.

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    Рейтинг: +22694

    JTherry > ruded 3 минуты назад

    даже "русским Моуриньо" называли...) теперь из ФНЛ вытаскивать Рубин будет, если не выгонят...

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