Селюк – о вылете «Рубина»: «Дагестанская песня «Давай, до свидания» очень актуальна про Слуцкого»

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на вылет «Рубина» из РПЛ. Он предложил главному тренеру Леониду Слуцкому уйти в отставку.

«Ребята в «Рубине», вы делайте, что хотите, но для начала научитесь играть в футбол. Песня дагестанцев «Давай, до свидания» сейчас очень актуальна про Слуцкого», – сказал Селюк.

«Рубин» не был в ФНЛ с 2002 года.

С тех пор казанцы дважды выигрывали РПЛ, выступали в Лиге чемпионов.

В последнем туре «Рубин» уступил «Уфе» (1:2). Для спасения от прямого вылета казанцам хватало ничьей.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?