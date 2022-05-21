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  • Шварц – после разгрома от «Сочи»: «Такое бывает у команд, которые развиваются»

Шварц – после разгрома от «Сочи»: «Такое бывает у команд, которые развиваются»

21 мая 2022, 20:12
5

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался после матча 30-го тура РПЛ против «Сочи» (1:5). Москвичи забили первыми.

«Нужно что-то по игре говорить после такой игры? Хочу поздравить «Сочи» с серебром, абсолютно заслуженно.

Мы начали хорошо, забили гол, могли повести больше. Но стали ошибаться, получать моменты у своих ворот.

Во втором тайме хотели исправить ситуацию, но после красной карточке это было уже очень тяжело.

Мы очень разочарованы, что не выполнили задачу и не смогли взять второе место. Такие моменты бывают у команд, которые развиваются. Такие матчи случаются. Сейчас нужно всe переварить и с холодной головой подойти к финалу со «Спартаком», – сказал Шварц.

  • «Сочи» по итогам матча завоевало серебро. «Динамо» осталось с бронзой.
  • «Динамо» взяло медали РПЛ впервые с 2008 года.
  • Финал Кубка России «Спартак»«Динамо» состоится 29 мая.

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Источник: телеграм-канал Александра Боярского
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Динамо Сочи Шварц Сандро
Комментарии (5)
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моэм
1653155692
Просто у Динамо функциональный спад ...ноги не бегут , проигрывают на дистанции даже имея фору ...проще говоря сильно уступают в командной скорости.... боюсь Спартаку тоже проиграют , если не помают "второе дыхание" .
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paracetamol
1653159369
С КС 2-5, с Сочи 1-5... Отличное развитие!
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neim
1653179583
Ещё Спартаку продуйте в финале кубка, будет "достойное" завершение провального сезона.
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portero
1653227367
Шварц это главный в достижении результатов Динамо, игроки слабоваты , наверное победы отмечать не умеют, решили что уже звёзды...
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