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Шварц – после разгрома от «Сочи»: «Такое бывает у команд, которые развиваются»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался после матча 30-го тура РПЛ против «Сочи» (1:5). Москвичи забили первыми.

«Нужно что-то по игре говорить после такой игры? Хочу поздравить «Сочи» с серебром, абсолютно заслуженно.

Мы начали хорошо, забили гол, могли повести больше. Но стали ошибаться, получать моменты у своих ворот.

Во втором тайме хотели исправить ситуацию, но после красной карточке это было уже очень тяжело.

Мы очень разочарованы, что не выполнили задачу и не смогли взять второе место. Такие моменты бывают у команд, которые развиваются. Такие матчи случаются. Сейчас нужно всe переварить и с холодной головой подойти к финалу со «Спартаком», – сказал Шварц.

  • «Сочи» по итогам матча завоевало серебро. «Динамо» осталось с бронзой.
  • «Динамо» взяло медали РПЛ впервые с 2008 года.
  • Финал Кубка России «Спартак»«Динамо» состоится 29 мая.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал Александра Боярского

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Комментарии2
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    Рейтинг: +15673

    Cleaner 7 минут назад

    Динамо уже шестой десяток лет развивается и грезит о чемпионстве.

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    Рейтинг: +1736

    моэм 34 минуты назад

    Просто у Динамо функциональный спад ...ноги не бегут , проигрывают на дистанции даже имея фору ...проще говоря сильно уступают в командной скорости.... боюсь Спартаку тоже проиграют , если не помают "второе дыхание" .

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