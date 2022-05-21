Шварц – после разгрома от «Сочи»: «Такое бывает у команд, которые развиваются»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался после матча 30-го тура РПЛ против «Сочи» (1:5). Москвичи забили первыми.

«Нужно что-то по игре говорить после такой игры? Хочу поздравить «Сочи» с серебром, абсолютно заслуженно.

Мы начали хорошо, забили гол, могли повести больше. Но стали ошибаться, получать моменты у своих ворот.

Во втором тайме хотели исправить ситуацию, но после красной карточке это было уже очень тяжело.

Мы очень разочарованы, что не выполнили задачу и не смогли взять второе место. Такие моменты бывают у команд, которые развиваются. Такие матчи случаются. Сейчас нужно всe переварить и с холодной головой подойти к финалу со «Спартаком», – сказал Шварц.

«Сочи» по итогам матча завоевало серебро. «Динамо» осталось с бронзой.

«Динамо» взяло медали РПЛ впервые с 2008 года.

Финал Кубка России «Спартак» – «Динамо» состоится 29 мая.

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