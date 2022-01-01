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Дзюба появится с первых минут c капитанской повязкой в матче «Нижний Новгород» – «Зенит»

Стали известны стартовые составы «Нижнего Новгорода» и «Зенита» на матч 30-го тура чемпионата России.

«Нижний Новгород»: Гойло, Козлов, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Калинский, Шарипов, Кравцов, Берковский, Сулейманов.

«Зенит»: Одоевский, Круговой, Адамов, Алип, Оздоев, Сутормин, Кузяев, Мостовой, Барриос, Дзюба, Сергеев.

  • Игра пройдет в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе.
  • Начало – в 17:00 мск.
  • «Нижний Новгород» идет на 11-м месте в РПЛ, «Зенит» – чемпион.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: сайт РПЛ

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Комментарии3
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    Рейтинг: +7003

    BarStep 1 час назад

    Дембельский аккорд)

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    Рейтинг: +16727

    Garrincha58 > BarStep 1 час назад

    никуда он не уйдёт и дембель у него ещё не скоро

    0
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    Рейтинг: +7003

    BarStep > Garrincha58 49 минут назад

    Будем посмотреть..
    Склоняюсь к своему варианту

    0
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