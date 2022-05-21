Дзюба появится с первых минут c капитанской повязкой в матче «Нижний Новгород» – «Зенит»

Стали известны стартовые составы «Нижнего Новгорода» и «Зенита» на матч 30-го тура чемпионата России.
«Нижний Новгород»: Гойло, Козлов, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Калинский, Шарипов, Кравцов, Берковский, Сулейманов.
«Зенит»: Одоевский, Круговой, Адамов, Алип, Оздоев, Сутормин, Кузяев, Мостовой, Барриос, Дзюба, Сергеев.
- Игра пройдет в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе.
- Начало – в 17:00 мск.
- «Нижний Новгород» идет на 11-м месте в РПЛ, «Зенит» – чемпион.
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Источник: сайт РПЛ