Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
3 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»

Лещук, Захарян и Смолов – в основе «Динамо»; у «Сочи» сыграют Юсупов, Нобоа и Кассьерра

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Сочи» на матч 30-го тура чемпионата России.

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Евгеньев, Варела, Бальбуэна, Фомин, Лесовой, Захарян, Шиманьски, Моро, Смолов.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Маргасов, Макарчук, Родриго, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Ангбан, Нобоа, Кассьерра.

  • Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве.
  • Начало – в 17:00 мск.
  • «Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ, «Сочи» – на 3-м.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Юсупов забил «Динамо». Он провел за москвичей больше всего матчей в карьере
Где смотреть «Динамо» – «Сочи»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 21 мая 4
«Динамо» в шифрованной форме сообщило «Сочи», что он останется с бронзой РПЛ 6
Источник: сайт РПЛ

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:48
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11