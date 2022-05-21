Лещук, Захарян и Смолов – в основе «Динамо»; у «Сочи» сыграют Юсупов, Нобоа и Кассьерра

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Сочи» на матч 30-го тура чемпионата России.
«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Евгеньев, Варела, Бальбуэна, Фомин, Лесовой, Захарян, Шиманьски, Моро, Смолов.
«Сочи»: Адамов, Терехов, Маргасов, Макарчук, Родриго, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Ангбан, Нобоа, Кассьерра.
- Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве.
- Начало – в 17:00 мск.
- «Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ, «Сочи» – на 3-м.
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Источник: сайт РПЛ