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  • Лещук, Захарян и Смолов – в основе «Динамо»; у «Сочи» сыграют Юсупов, Нобоа и Кассьерра

Лещук, Захарян и Смолов – в основе «Динамо»; у «Сочи» сыграют Юсупов, Нобоа и Кассьерра

21 мая 2022, 15:48

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Сочи» на матч 30-го тура чемпионата России.

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Евгеньев, Варела, Бальбуэна, Фомин, Лесовой, Захарян, Шиманьски, Моро, Смолов.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Маргасов, Макарчук, Родриго, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Ангбан, Нобоа, Кассьерра.

  • Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве.
  • Начало – в 17:00 мск.
  • «Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ, «Сочи» – на 3-м.

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Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Динамо Сочи
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