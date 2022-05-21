На стадионе ЦСКА появятся граффити с изображениями Дзагоева и Фернандеса

ЦСКА анонсировал планы по созданию новых граффити на «ВЭБ Арене».

«Алан Дзагоев и Марио Фернандес – знаковые игроки в современной истории нашего клуба. Их вклад в достижения команды сложно переоценить.

Поэтому мы приняли решение пополнить коллекцию граффити с легендами ЦСКА на «ВЭБ Арене» персональными изображениями Дзаги и Марио!

Какими будут эти граффити? Давайте решим вместе! Предлагайте в комментариях памятные моменты из карьеры двух легенд, которые достойны быть увековеченными на стенах нашего стадиона. Самые популярные идеи мы используем при создании граффити», – говорится в публикации.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 года, а Фернандес – с 2012 года.

В 397 матчах Алан забил 77 голов и сделал 93 ассиста.

Марио забил 10 голов и сделал 46 ассистов в 328 матчах.

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