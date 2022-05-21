37-летний Фернандиньо близок к возвращению в «Атлетико Паранаэнсе»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо покинет клуб во время летнего трансферного окна.
Бразилец ведет переговоры о возвращении в «Атлетико Паранаэнсе».
Стороны близки к достижению договоренности о переходе 37-летнего футболиста.
- Фернандиньо – воспитанник «Атлетико Паранаэнсе».
- Летом он станет свободным агентом.
- Хавбек выступал за «Манчестер Сити» с 2013 года.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: твиттер Фабрицио Романо