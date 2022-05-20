Экс-агент Абрамов: «Из-за Лепса билеты на финал Кубка России подорожали»

Бывший футбольный агент Владимир Абрамов недоволен, что на финале Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» будет петь Григорий Лепс.

«Зря пригласили Лепса. Он очень достойный человек, но ему надо будет заплатить. Из-за этого билеты стоят дороже. Лучше бы никто лишнего не пел, а билеты были дешевле», – сказал Абрамов на ютуб-канале «Футбольный Биги».

Матч пройдет 29 мая в «Лужниках».

Абрамов остался без билета на финал и не пойдет на стадион.

«Спартак» и «Динамо» сыграют в финале Кубка страны впервые с 1950 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?