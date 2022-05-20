Карраскаль: «Верю, что у ЦСКА впереди много ярких побед!»

Полузащитник Хорхе Карраскаль прокомментировал подписание контракта с ЦСКА до 2026 года.

«Я очень рад, что продолжу выступление в ЦСКА. Меня очень тепло приняли в клубе и в команде, здесь я счастлив. У клуба прекрасные болельщики, их очень много! Все вместе – мы настоящая семья.

Буду делать все возможное и выкладываться на 100 процентов в каждой игре. Верю, что у нас с ЦСКА впереди много ярких матчей и побед!» – сказал колумбиец.

В этом сезоне Карраскаль провел за ЦСКА 13 матчей и забил 1 гол.

ЦСКА идет в РПЛ 5-м.

На следующий сезон перед командой стоит задача выиграть РПЛ впервые с 2016 года.

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