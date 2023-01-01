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ЦСКА выкупил Карраскаля. Он подписал контракт до 2026 года

Полузащитник Хорхе Карраскаль останется в ЦСКА после сезона. Опция выкупа активирована.

«ЦСКА активировал опцию выкупа контракта колумбийского полузащитника у «Ривер Плейта». Хорхе продолжит выступление за красно-синих до 2026 года», – написал клуб.

  • В этом сезоне Карраскаль провел за ЦСКА 13 матчей и забил 1 гол.
  • ЦСКА идет в РПЛ 5-м.
  • На следующий сезон перед командой стоит задача выиграть РПЛ впервые с 2016 года.

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Источник: телеграм-канал ЦСКА

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