ЦСКА выкупил Карраскаля. Он подписал контракт до 2026 года

Полузащитник Хорхе Карраскаль останется в ЦСКА после сезона. Опция выкупа активирована.
«ЦСКА активировал опцию выкупа контракта колумбийского полузащитника у «Ривер Плейта». Хорхе продолжит выступление за красно-синих до 2026 года», – написал клуб.
- В этом сезоне Карраскаль провел за ЦСКА 13 матчей и забил 1 гол.
- ЦСКА идет в РПЛ 5-м.
- На следующий сезон перед командой стоит задача выиграть РПЛ впервые с 2016 года.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: телеграм-канал ЦСКА