ЦСКА продлил контракты с 19-летним Ушаковым и 35-летним Набабкиным

ЦСКА объявил о заключении нового соглашения с полузащитником Егором Ушаковым.
Стороны продлили контракт на четыре сезона – до июня 2026 года.
- Футболисту сейчас 19 лет.
- Он выступает за ЦСКА с февраля 2020 года.
- За основную команду Ушаков провел 7 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
UPD. Через несколько минут ЦСКА объявил о продлении контракта с 35-летним защитником Кириллом Набабкиным. Новое соглашение рассчитано до лета 2023 года.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: сайт ЦСКА