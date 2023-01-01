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ЦСКА продлил контракты с 19-летним Ушаковым и 35-летним Набабкиным

ЦСКА объявил о заключении нового соглашения с полузащитником Егором Ушаковым.

Стороны продлили контракт на четыре сезона – до июня 2026 года.

  • Футболисту сейчас 19 лет.
  • Он выступает за ЦСКА с февраля 2020 года.
  • За основную команду Ушаков провел 7 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

UPD. Через несколько минут ЦСКА объявил о продлении контракта с 35-летним защитником Кириллом Набабкиным. Новое соглашение рассчитано до лета 2023 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: сайт ЦСКА

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Комментарии3
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    Рейтинг: +295

    Stavr007 1 час назад

    играть уже некем, нелеквид всякий продлевают, грядет задница )))

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    Рейтинг: +423

    Жорик секс обжорик 1 час назад

    Хде хваленая армейская молодёжь которая выйграла м-лигу???

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    Рейтинг: +2091

    serglider > Жорик секс обжорик 38 минут назад

    Проблема в том, что они как играли на уровне м-лиги, так играют))) Тут по Матч-тв как-то показывали матч молодежных команд Зени и Спартачей, Уровень игры - ниже плинтуса! Мысль на поле отсутствует вообще, игра по принципу бей-беги... За то в конце чуть не подрались))) По-моему мнению, как футболисты - безнадежный материал!

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