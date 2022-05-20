ЦСКА продлил контракты с 19-летним Ушаковым и 35-летним Набабкиным

ЦСКА объявил о заключении нового соглашения с полузащитником Егором Ушаковым.

Стороны продлили контракт на четыре сезона – до июня 2026 года.

Футболисту сейчас 19 лет.

Он выступает за ЦСКА с февраля 2020 года.

За основную команду Ушаков провел 7 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

UPD. Через несколько минут ЦСКА объявил о продлении контракта с 35-летним защитником Кириллом Набабкиным. Новое соглашение рассчитано до лета 2023 года.

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